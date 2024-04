(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2024

dom 21 aprile 2024 COMUNICATO STAMPA

ALCIONE MILANO E TEAM ALTAMURA PROMOSSE IN SERIE C NOW

Il benvenuto della Lega Pro

Firenze, 21 aprile 2024. Alcione Milano e Team Altamura vincono i rispettivi gironi della Serie D con due giornate d’anticipo e conquistano matematicamente la promozione in Serie C NOW.

Il Presidente Matteo Marani e la Lega Pro si complimentano con le società, i calciatori e i dipendenti tutti, dando il benvenuto in Serie C NOW e augurando loro il meglio per la prossima stagione sportiva.

Link: https://www.lega-pro.com/alcione-milano-e-team-altamura-promosse-in-serie-c-now/

