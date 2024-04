(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2024

FINE VITA, M5S: "GOVERNO SENZA CORAGGIO CONDANNA ITALIA A REGRESSO"

Roma, 19 apr. – “Il governo, con il suo ricorso contro le decisioni della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna sul suicidio medicalmente assistito, dimostra una grave mancanza di coraggio nel fornire una normativa nazionale sul fine vita, lasciando così la questione alla discrezione regionale e giudiziaria. Come Movimento 5 Stelle critichiamo fortemente questa azione ed evidenziamo la necessità di leggi nazionali che colmino questo vuoto normativo. Abbiamo già presentato due proposte di legge, una alla Camera e una al Senato, proprio per colmare questo vulnus. La destra, invece, tramite questo ricorso nega di fatto i diritti fondamentali ai cittadini e condanna l’Italia a un regresso medievale. Tale mossa è pura strategia elettorale, insensibile nei confronti di coloro che soffrono. Per garantire un diritto così importante come il fine vita, e in mancanza di una norma nazionale, è necessario che venga approvata una legge regionale in linea con le indicazioni della Corte Costituzionale, al fine di evitare che una destra retrograda mantenga il controllo sulla vita e la dignità dei malati”. Così in una nota il senatore e coordinatore del Movimento 5 Stelle per l’Emilia-Romagna Marco Croatti,i deputati pentastellati Stefania Ascari e Federico Cafiero De Raho e il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Gabriele Lanzi.

