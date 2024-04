Comunicato Stampa – Controllo del territorio: la Polizia Locale denuncia a vario titolo tre cittadini stranieri

(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2024

(AGENPARL) – ven 19 aprile 2024 Comune di Voghera

Controllo del territorio: la Polizia Locale denuncia a

vario titolo tre cittadini stranieri

Con l’arrivo della bella stagione e il relativo aumento della presenza di persone nei

luoghi di aggregazione più frequentati, l’Amministrazione Comunale ha dato

mandato al Comando di Polizia Locale di intensificare i controlli sul territorio, con

l’obiettivo di garantire la sicurezza e prevenire comportamenti contrari alla legge e

al vivere civile. In questo senso, particolare attenzione viene riposta alle zone più

calde della città, come la zona della Stazione Ferroviaria e piazza San Bovo.

In questo quadro, negli ultimi giorni gli Agenti del Comando di Corso Rosselli

hanno denunciato a vario titolo tre cittadini stranieri non in possesso di regolare

permesso di soggiorno. Il primo, a bordo di una bicicletta e in evidente stato di

alterazione, era rimasto coinvolto in un incidente stradale e oltre a non essere in

possesso dei documenti si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti relativi al

consumo di alcool e sostanze stupefacenti. Oltre alle violazioni del Testo Unico

sull’immigrazione, è scattato per il soggetto quanto previsto dagli articoli 186 e 187

del Codice della Strada.

Il secondo, in ordine di tempo, durante un’attività di presidio della Stazione

Ferroviaria è passato accanto alla pattuglia della Polizia Locale fumando uno

spinello. La droga è stata quindi sequestrata ed il soggetto segnalato alla

Prefettura come consumatore abituale di sostanza stupefacente: non avendo con

sé alcun documento, è stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e deferito

all’autorità giudiziaria per violazione della normativa sugli stranieri.

E’ stato in ultimo controllato un cittadino straniero pluripregiudicato, alla guida di un

grosso scooter. L’uomo, senza giustificato motivo, non ha esibito agli Agenti alcun

titolo che lo autorizzasse a permanere sul territorio nazionale. E’ scattata anche

per lui la procedura di fotosegnalamento ed è stato deferito all’Autorità giudiziaria

per la violazione del Testo Unico sull’immigrazione.

“Come anticipato recentemente – commenta l’Assessore alla Sicurezza William

Tura – riponiamo massima attenzione sulle aree più sensibili della città come

la zona della stazione e piazza San Bovo, rispetto alle quali in passato si

sono verificati episodi di aggregazione che hanno generato insicurezza o

percezione di insicurezza nei cittadini. In questo senso, con il Comandante

della Polizia Locale abbiamo intensificato le attività di presidio del territorio e

i primi risultati, evidentemente, dimostrano l’attenzione, la prontezza e la

professionalità dei nostri Agenti, attraverso azioni molto importanti anche e

soprattutto in chiave preventiva”.