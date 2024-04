C.S. 15/2024 – Scambio culturale e professionale a Praga per le future professioniste del benessere

(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2024

(AGENPARL) – ven 19 aprile 2024 COMUNICATO STAMPA n. 15/2024

Scambio culturale e professionale a Praga per le

future professioniste del benessere

Grazie alla collaborazione tra APF Valtellina e Confartigianato

La valorizzazione e la crescita delle future professioniste del benessere passa anche dalle

molteplici opportunità di vivere esperienze diverse in contesti differenti dal territorio in cui si vive

e lavora. Grazie alla sempre più forte collaborazione tra Confartigianato Sondrio e APF Valtellina,

le alunne di Sondrio e Sondalo del quarto anno del settore “Benessere estetica e acconciatura”,

hanno potuto vivere un’esperienza di scambio culturale e professionale a Praga.

Le ragazze, che già stanno svolgendo il percorso sperimentale per l’ottenimento del diploma

professionale direttamente nelle aziende del territorio in regime di apprendistato di primo livello,

hanno potuto entrare in contatto con aziende del settore benessere di un’importante capitale

europea. Le allieve, accompagnate dai docenti e dai vertici della Categoria Benessere di

Confartigianato Sondrio, sono state accolte e ospitate da alcuni negozi e centri di estetica e

acconciatura di Praga con l’obiettivo di favorire il contatto e il confronto tra operatori e realtà

aziendali di due diversi Paesi.

“L’apprendimento del “saper fare” tipico della storia e della tradizione “artigiana – afferma

Alberto Leoni, Presidente della Categoria Benessere Confartigianato Sondrio e fautore

dell’iniziativa – avviene stando a stretto contatto con gli operatori professionali del settore e questi

scambi culturali offrono molteplici vantaggi. Offrono la possibilità di entrare in contatto con

esperienze diverse e con tradizioni differenti e per un giovane significa conoscere nuove tecniche.

Nelle nuove generazioni occorre far crescere il seme della curiosità perché questo è l’ingrediente

fondamentale per poter crescere professionalmente e umanamente.”

Il successo della trasferta nella repubblica Ceca è stato confermato dall’entusiasmo delle allieve

che raccontano di una città dinamica, giovane, moderna e internazionale. Una città, Praga, ricca di

arte e di storia con una capacità straordinaria per chi opera in settori creativi e in cui è importante

l’ispirazione. A Praga le allieve hanno potuto apprezzare la professionalità di Gabriela

Chocholoušova del Salone Glamour G&K e di Renata Gacková della Monika Plachá PULS-PRAHA

s.r.o.

Le attività che ruotano attorno al benessere e alla bellezza delle persone sono in costante e

continua evoluzione così come le esigenze della clientela. Negli ultimi anni, Confartigianato

Sondrio e APF Valtellina sono impegnate nell’offrire nuovi e diversi momenti di crescita proprio

con l’obiettivo di preparare i professionisti del futuro.

Sondrio, 19 aprile 2024 – Prot. n. 88