L’Europa dei lib(e)ri. Il 23 aprile Dacia Maraini inaugura Il Maggio dei Libri 2024

Roma, 18 aprile 2024L’Europa dei lib(e)ri. Il 23 aprile Dacia Maraini inaugura Il Maggio dei Libri 2024

È la regina della letteratura italiana, Dacia Maraini, ad alzare il sipario sulla quattordicesima edizione de Il Maggio dei Libri martedì 23 aprile, la Giornata mondiale UNESCO del Libro e del diritto d’autore che come ormai da tradizione apre ufficialmente Il Maggio dei Libri e che quest’anno costituisce un ulteriore, prestigioso nastro di partenza per l’inaugurazione a Strasburgo, città simbolo e casa dell’Unione Europea, del suo 2024 in veste di Capitale mondiale del Libro.

Torna il "Premio il Maggio dei Libri"

Il Centro per il libro e la lettura, per valorizzare la campagna nazionale per la promozione della lettura Il Maggio dei Libri – organizzata ogni anno dal Centro con il coinvolgimento di enti locali, biblioteche, librerie, associazioni culturali, scuole, festival, editori, oltre a molteplici soggetti pubblici e privati -, indice la tredicesima edizione del Premio il Maggio dei Libri.

