Comunicato stampa. ATAC, attenzione alle false offerte commerciali in circolazione sui canali social

*ATAC, attenzione alle false offerte commerciali in circolazione sui canali

social*

*Continuano a circolare pagine fake che fanno riferimento a falsi

abbonamenti ATAC*

Su alcuni canali social sono state pubblicate offerte commerciali che fanno

riferimento ad abbonamenti ATAC. Si tratta di offerte false, veicolate

tramite pagine web maliziose, non riconducibili in alcun modo ad ATAC.

Le sole modalità di acquisto di biglietti, abbonamenti e titoli di viaggio

in genere del circuito metrebus, sono rappresentate dai canali diretti ed

indiretti collegati ad ATAC ed ai propri partner.

L’azienda invita i cittadini alla massima attenzione e a fare riferimento

esclusivamente a tali canali ufficiali anche solo per avere informazioni in

caso di dubbio. Per ogni approfondimento si può consultare il sito

http://www.atac.roma.it.

ATAC sta provvedendo a denunciare e segnalare alle autorità questi fatti,

come già accaduto nei mesi scorsi in occasioni simili.

