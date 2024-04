NOTA FARNESINA – TUNISI: IL VICE MINISTRO DEGLI ESTERI CIRIELLI FIRMA ACCORDO PER IL SOSTEGNO AL BILANCIO DELLA TUNISIA

(AGENPARL) - Roma, 17 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 17 aprile 2024 TUNISI: IL VICE MINISTRO DEGLI ESTERI CIRIELLI FIRMA ACCORDO PER IL SOSTEGNO AL BILANCIO DELLA TUNISIA

Il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Edmondo Cirielli, ha partecipato oggi alla missione in Tunisia guidata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Giorgia Meloni, cui hanno preso parte anche i Ministri dell’Interno, Prefetto Matteo Piantedosi, e dell’Università e della Ricerca, Sen. Anna Maria Bernini.

A margine dell’incontro tra i Presidenti Saied e Meloni, il Vice Ministro ha siglato l’Accordo per il sostegno al bilancio generale dello Stato tunisino che prevede un credito di aiuto alla Tunisia da 50 milioni di euro focalizzato sulla promozione dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili, in coerenza con il progetto ELMED di interconnessione elettrica via cavo tra Italia e Tunisia.

Nell’ambito delle iniziative deliberate dal Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo è stata inoltre siglata dal Direttore degli Affari Europei e Internazionali di Cassa Depositi e Prestiti e Presidente di Simest, Pasquale Salzano, la convenzione finanziaria relativa a una linea di credito in favore delle Piccole e Medie Imprese tunisine per cui si prevede un finanziamento di 55 milioni di euro, anche in chiave di promozione dell’occupazione e di intervento sulle cause di migrazione economica.

Il Vice Ministro Cirielli ha infine partecipato ai colloqui tra il Ministro dell’Interno Piantedosi e l’omologo tunisino Kamel Feki.