ASL- CS del 17 aprile 2024

(AGENPARL) - Roma, 17 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 17 aprile 2024 ASL, Assistenza Sanitaria Distretto Alto Sannio Fortore: nuove risorse!

A fronte della crescente necessità di risorse mediche, l’Azienda Sanitaria Locale Benevento rafforza il proprio impegno per garantire un’assistenza adeguata sul territorio. Questa volta, l’attenzione si rivolge al Distretto Alto Sannio Fortore, una zona caratterizzata da svantaggi orografici e una popolazione con età media avanzata.

Il Direttore Generale, Gennaro Volpe, ha annunciato ulteriori iniziative messe a punto per migliorare l’accesso ai servizi specialistici in questa area. E’ stata disposta una pubblicazione straordinaria di ore di specialistica ambulatoriale a seguito della quale sono stati reclutati due nuovi medici, uno specialista in Reumatologia e uno in Otorinolaringoiatria. Questi professionisti hanno accettato l’incarico e saranno operativi nei comuni di San Bartolomeo in Galdo e San Marco dei Cavoti a partire dal mese di maggio. A queste risorse, si aggiungono altri dirigenti medici specializzati in Igiene e Sanità Pubblica, che contribuiranno ad implementare strategie preventive e a promuovere la salute pubblica nella comunità locale.