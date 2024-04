Universi in tre versi, la settimana dal 17 al 19 aprile al Circolo dei lettori a Novara

(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2024

la settimana dal 17 al 19 aprile al Circolo dei lettori a Novara

UNIVERSI IN TRE VERSI, ECCO LA LUNA DI PRIMAVERA

Federica De Paolis, Andrea Martina, Il Mito: Cefalo e Procri al Teatro Coccia; Storie di jazz: oltre i confini, i gruppi di lettura, il corso di inglese, il manga club…

Il programma della settimana al Castello Sforzesco, giorno per giorno.

mercoledì 17 aprile h 18 | Sala Sibilla Aleramo

Storie di jazz: oltre i confini #2

Signifyin’ on the Trovatore, opera e jazz attraverso l’Atlanticocon Francesco MartinelliContinua il percorso di approfondimento per esplorare la multiforme natura del jazz, insieme a chi, al racconto – e non solo – del jazz, ha dedicato la vita.

in collaborazione con Novara Jazzcon il sostegno di Coccato per il sociale

giovedì 18 aprile h 18 | Sala Sibilla Aleramo

La storia di un legame

Federica De PaolisDa parte di madre (Feltrinelli)

con Valeria FranceseAllegra ed entusiasta, o malinconica e afflitta, bellissima e fragile, con lo sguardo appena velato da «certi pensieri soffocati»: così Federica racconta sua madre, componendo il ritratto di una donna luci e ombre, e al tempo stesso un tagliente spaccato di famiglia della borghesia romana.

giovedì 18 aprile h 18.30 | Teatro CocciaIl Mito: Cefalo e Procricon la partecipazione del Professor Giorgio Bellomointervengono Emanuela Ersilia Abbadessa, scrittrice, Corinne Baroni, direttore Teatro Coccia e Giorgio Omodeo Salè, psichiatra e psicoanalista

musica di Davide Sebartoli (Accademia AMO), drammaturgia e libretto Emanuela Ersilia Abbadessa, regia Xue Xu (Accademia AMO), solisti Maria Teresa Federico Okju Lee (Accademia AMO), pianoforte Zitong Wang, Yuze Zhang (Accademia AMO)

Inizia con un focus sulla «gelosia» a partire da Cavalleria Rusticana e Pagliacci un nuovo ciclo di incontri dedicato al Mito, collegati alle opere in programma nel cartellone 2024.L’opera lirica, come è noto, è generatrice di spunti di riflessione, approfondimenti su temi del contemporaneo, è terreno di dialogo. Essa stessa si fonda su radici antichissime e archetipi, distinguibili, intellegibili, ripercorribili dal mito, generatore di trame per eccellenza.

Dal mito si parte per mettere a confronto la musica, con la messa in scena di nuove partiture commissionate dal Teatro Coccia, e la parola, con grandi pensatori, scienziati, scrittori, storici del nostro tempo, per affrontare il tema mitico, partendo dalle opere in programma nel cartellone 2024, ma da più punti di vista.

ingresso gratuito con biglietto da ritirare presso il Teatro Coccia

a cura di Fondazione Teatro Coccia, in collaborazione con Fondazione Circolo dei lettori e Università delle Tre Età Novara

venerdì 19 aprile h 18 | Sala Sibilla Aleramo

Un noir sotto il sole del Meridione

Andrea Martina

Furia (66thand2nd)

Per i fratelli e Carmine Teo lo sport potrebbe essere la strada per un futuro migliore, ma è anche il terreno su cui va in scena il loro fallimento. Tutto precipita quando Bruno li vuole coinvolgere nel contrabbando di sigarette in Puglia. È l’alba della Sacra Corona Unita.CARTELLA STAMPA

