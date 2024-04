Uispress n. 15 – Agenzia stampa di sport sociale e per tutti – 12 aprile 2024

(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2024

(AGENPARL) – ven 12 aprile 2024 Uispress n. 15 – venerdì 12 aprile 2024 Anno XLII

La conferenza stampa di Vivicittà alla presenza del ministro Abodi. Domenica 14 aprile il via in 38 città

Si correrà per la *pace*, la *solidarietà* e la *legalità*, tutti uniti intorno alla bandiera dello *sport sociale* *e per tutti* *Uisp*. Il via verrà dato alle *9.30 *di *domenica 14 aprile*, in diretta da *Radio 1 Rai*: simultaneamente scatteranno migliaia di podisti in 38 città, da Gorizia a Palermo, da Cagliari a Bari. Grazie ai coefficienti di compensazione elaborati dall’Istituto di Scienza dello sport del Coni, sarà possibile ottenere una classifica unica nazionale. Tutti entreranno in classifica con tutti, indipendentemente dalla città dove si correrà la competitiva. La *conferenza stampa nazionale* di *Vivicittà* si è tenuta questa mattina a Roma, nella sede *Rai* di viale Mazzini. E’ intervenuto *Andrea Abodi*, ministro per lo Sport e i Giovani, che ha annunciato che domenica 14 aprile correrà la prova speciale di Vivicittà a Roma, con una staffetta per la pace che partirà dalla *Moschea*, toccherà la *Sinagoga* e arriverà in *piazza San Pietro*.

“Vivicittà consente di camminare, correre e tenere ben chiari i caposaldi dello stare insieme: *socialità, solidarietà, inclusione, legalità, pace*” ha detto il ministro *Abodi*.

*GUARDA LA DIRETTA DELLA CONFERENZA STAMPA [1]*

“Vivicittà è una *lanterna*, un testimone che passa di mano in mano, che tocca tante città e situazioni diverse – dice *Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp* – Vivicittà illumina e unisce intorno a valori che attraversano l’attualità sociale: oggi c’è un forte bisogno di *pace*, di *convivenza*, di *sostenibilità ambientale*”

*GUARDA IL SERVIZIO DEL TG SPORT SU RAIDUE [2]*

Leggi l’articolo

[3] Lo sport per tutti e l’Europa: intervista a Mogens Kirkeby, Isca, che correrà Vivicittà a Ferrara

***Il settore sportivo contribuisce con il 2% del PIL in Europa e con oltre il 2% dell’occupazione*. Questo tasso di occupazione è particolarmente alto per i giovani, l’occupazione dei giovani nel settore sportivo è più del doppio della media. La maggior parte del fatturato del settore sportivo è generato dalla partecipazione sportiva e dal consumo ad essa collegato.

“In tal senso, il settore dello sport di base sostiene in particolare la prevenzione e la salute pubblica. E’ un settore che “rende gli europei più sani” – dichiara *Mogens Kirkeby, presidente Isca-International Sport and Culture Association*, che domenica 14 aprile prenderà parte a Vivicittà a Ferrara – Credo che – nonostante festeggi ben 40 anni – Vivicittà sia *un evento sportivo modernissimo, nel suo essere locale facendo però parte parte di un movimento più ampio*”

Leggi l’articolo

[4] Il saluto alla corsa di alcuni volti storici: Franco Fava, Riccardo Cucchi, Massimo De Luca, M.G. Navacchia

*Domenica 14 aprile* *Vivicittà* attraverserà tutta l’Italia grazie ai 39 comitati territoriali Uisp che stanno organizzando l’evento. Il via verrà dato alle *9.30* in diretta da *Radio 1 Rai*, proprio *come 40 anni fa*, la classifica sarà unica, con percorsi compensati, sulla distanza di 10 km.

*Franco Fava*, giornalista, campione italiano di mezzofondo, ripercorre la storia pionieristica della manifestazione. “Ho avuto il piacere di far parte di questa iniziativa proprio al termine della mia carriera agonistica. È un miracolo che continua a rinnovarsi ed espandersi in Italia e nel mondo”. *Riccardo Cucchi*, giornalista Rai si concentra sui valori che lo sport deve trasmettere e il legame tra l’Uisp, *Vivicittà e Radio1 Rai* come un “*binomio inscindibile*”. *Maria Grazia Navacchia in Savasta*, una delle atlete della prima edizione di Vivicittà ha scolpito nella mente il ricordo di quel giorno.“Era il 1° aprile 1984. Iniziava l’avventura dell’Uisp con Vivicittà che coinvolgeva tutta Italia”. *Massimo De Luca*, giornalista e conduttore radiofonico che in diretta a Radio Rai diede il via alla prima edizione. “Vivicittà, quarant’anni dopo dimostra la validità della sua formula, essendo stata tra le prime a parlare di ambiente, di sostenibilità e di tanti altri temi più che mai attuali“

Leggi l’articolo

[5] Tutela e protezione dei minorenni nello sport: il progetto Steps a La Spezia fa rima con Vivicittà

L’*evento finale* del *progetto STEPS*-Un passo avanti per la costruzione di un sistema di tutela e protezione dei minori nello sport, finanziato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia, si terrà *domenica 14 aprile* a *La Spezia*. L’obiettivo del progetto è quello di mettere in campo azioni *concrete*, *replicabili* e *trasferibili* per la *costruzione di* *sistemi di tutela per le organizzazioni sportive che lavorano a diretto contatto con i minorenni*.

Il *progetto* è promosso da Save the Children, di cui *Uisp è partner* con il coinvolgimento dei *Comitati territoriali* *Uisp di Genova e La Spezia*. Già a Genova si era tenuto un primo evento lo scorso 15 marzo. L’iniziativa si terrà *in occasione di Vivicittà*: in piazza Brin verranno installati giochi per i bambini e tre operatori Uisp seguiranno i gruppi dei bimbi e illustreranno il progetto Steps. A La Spezia saranno presenti *Camilla Della Godenza* e *Matteo Marescotti*, *referenti del Comitato Uisp per il progetto*; *Tommaso Bisio, presidente Uisp Liguria* e *Alessandro Sturlese, focal point Uisp La Spezia-Val di Magra*.

“È un onore che la Liguria sia la sede di questo momento conclusivo del progetto STEPS” dichiara *Tommaso Bisio, presidente Uisp Liguria*

Leggi l’articolo

[6] “Ri-generare la promozione della salute: riflessioni a confronto”. Il seminario nazionale Uisp a Roma

Si è tenuto sabato 6 aprile, a Roma, il seminario nazionale Uisp di approfondimento: *“Ri-generare la promozione della salute: riflessioni a confronto”*. All’incontro, promosso dalle Politiche nazionali Uisp per la promozione della salute, hanno partecipato dirigenti Uisp da tutta Italia.

“L’Uisp che da 76 anni cammina a braccetto con la Costituzione, vede nell’art. 33 nuove possibilità di promozione della salute attraverso l’attività fisica e per contribuire attivamente a ridurre le disuguaglianze”, ha detto *Tiziano Pesce, presidente Uisp*, in apertura. Per scaricare l’intervento integrale di Tiziano Pesce clicca qui [7]

*Massimo Gasparetto, responsabile Politiche Uisp per la Promozione della salute*, ha parlato della necessità di un approccio sistemico al tema, in una prospettiva olistica

Leggi l’articolo

[8] Sport Civico a Taranto: in duemila per la Marcia Blu che racconta una comunità in movimento

A *Taranto*, lo scorso 4 aprile quasi 2000 cittadini e cittadine hanno partecipato alla “Marcia Blu”, un evento dedicato alla sensibilizzazione sull’autismo, che conclude – in parte – il progetto *Sport Civico* dell’*Uisp Taranto*. Il corteo è partito dall’Istituto comprensivo Martellotta, partner del progetto, arrivando al Parco Jannelli appena rigenerato, e ha manifestato il rinnovato impegno della comunità tarantina a mantenere vivo lo spirito di inclusione sociale. “Si tratta di una prima volta a Taranto – commenta orgogliosa *Antonella Palmigiano, coordinatrice locale di Sport Civico* – questo progetto Uisp ha aiutato a rafforzare un senso di coesione e collaborazione: tutti i soggetti di questo progetto erano presenti alla marcia”.

“Vedere la cittadinanza e le persone del quartiere che usufruiscono liberamente del parco e che svolgono attività fisica ci ha dato grande soddisfazione” spiega *Luca Augenti, presidente di Uisp Taranto*

*GUARDA IL VIDEO [9]*

Leggi l’articolo

[10] Nuovi appuntamenti con i corsi di formazione Uisp su tutto il territorio. Ecco il calendario

*Proseguono i corsi di formazione Uisp organizzati dai Comitati regionali e territoriali e dai Settori di attività nazionali*. I percorsi formativi procedono su un doppio binario: in presenza e in videoconferenza, a seconda delle necessità didattiche. L’*Uisp ha sempre messo al primo posto la qualità della formazione e la capacità di innovare* la sua proposta anche dal punto di vista tecnologico.

*Sono circa 150 le qualifiche nazionali* che l’Uisp rilascia a tecnici, giudici, operatori, istruttori, insegnanti, maestri, riferite alle 180 discipline organizzate in tutta Italia, a cui si aggiungono i corsi per dirigenti. Ogni percorso formativo, oltre agli aspetti specifici delle discipline e delle qualifiche richieste, prevede materie di studio finalizzate al benessere, al gioco, al divertimento, ma anche all’educazione, all’inclusione, alla valorizzazione e cura dell’ambiente

Leggi l’articolo

[11] Il 17 aprile nuovo appuntamento con le consulenze gratuite on line del progetto Uisp Sport Point

Proseguono gli incontri gratuiti on line di consulenza e aggiornamento con il progetto nazionale Sport Point. Il prossimo appuntamento, sulla piattaforma Zoom Uisp, è *in programma per mercoledì 17 aprile, dalle ore 18:00 alle 20:00*. Tema dell’incontro sarà *”La raccolta fondi”*.

Insieme al dott. Alessandro Mastacchi si affronterà il tema dell’attività di raccolta fondi: *quali gli aspetti da valutare* per una corretta organizzazione sia per gli enti sportivi che per gli enti del terzo settore alla luce delle linee guida ministeriali e quali gli oneri della rendicontazione ed i riflessi fiscali.

*Clicca qui PER ISCRIVERTI ALL’INCONTRO DI MERCOLEDI’ 17 APRILE [12]*

Leggi l’articolo

[13] Un volontario a canestro sulla Ocean viking: la storia di Gabriele, giocatore del campionato Uisp di basket

*Gabriele Zoia* è un appassionato di sport che ha sempre praticato basket e vela, ora gioca nel *campionato Uisp di basket*. La sua è una storia in cui vita personale e professionale sono legate dall’*importanza della solidarietà* e del *dono*, con un terzo polo rappresentato dallo *sport*. È alla sua prima esperienza di volontario in una missione di soccorso in mare sulla *Ocean viking*, dell’organizzazione umanitaria *SOS Méditerranée*.

“Il canestro sulla nave c’era ma mancava la palla – racconta Zoia – nel corso del training siamo stati una settimana a Siracusa e in quei giorni mi sono messo a caccia di un pallone che poi ho regalato alla Ocean.” *Gabriele* racconta della *grande umanità* che ha incontrato *sulla nave*, degli spazi di *svago e serenità* che i migranti, bambini e adulti, riescono a ritagliarsi, in quella sorta di limbo tra le partenze verso l’ignoto e lo sbarco in un Paese nuovo e non sempre ospitale

Leggi l’articolo

[14] On line Pagine Uisp numero 4 del 2024, newsletter con notizie, aggiornamenti e convenzioni

*È on line il numero 3 di Pagine Uisp del 2024 [15]*, la newsletter mensile dell’Uisp rivolta alle associazioni e società sportive del territorio, ai dirigenti e volontari dello sportpertutti Uisp. Come ogni mese una rassegna delle novità in ambito fiscale, legale e di convenzioni promosse dall’Uisp. Pagine Uisp raccoglie *informazioni e scadenze utili* alla gestione di associazioni e società sportive e presenta le convenzioni Uisp.

Gli articoli di questo mese: nuovo appuntamento con *Sport Point* mercoledì 17 aprile: prosegue il ciclo di consulenze on line gratuite; aggiornamenti sulla riforma del lavoro sportivo; *Vivicittà e la partnership con Marsh* per la sicurezza di atlete ed atleti; nuova collaborazione del Nuoto Uisp con *Ossidabile* e confermata quella con *Dunlop* per il tennis

Leggi l’articolo

[16] Grande attesa a Modena e a Taranto per Città in danza Uisp con migliaia di ballerini e ballerine

Week-end ricco per la Rassegna nazionale *Uisp Città in danza*: due le piazze che vedranno in scena migliaia di ballerine e ballerini, che si esibiranno per accedere alla finale nazionale, *organizzata dalla Danza Uisp*.

A *Taranto* due giornate di spettacolo al PalaMazzola: si parte *sabato 13 aprile* alle 14 con i danzatori più piccoli, dai 4 ai 10 anni; *domenica 14* invece si ballerà con i più grandi, dai 10 in sù. “Saranno due giornate pienissime – racconta *Antonio Adamo, presidente Uisp Puglia* – dove avremo ben *250 coreografie*, con circa *1200 ballerini *e oltre *2000 *persone di *pubblico*.

La seconda piazza è *Modena*, che si terrà *sabato 13* e *domenica 14 aprile* al PalaMolza.

“Sabato sarà dedicato alle specialità della street dance, hip hop e urban – racconta *Emi Longagnani, responsabile danza Uisp Modena* – abbiamo organizzato una sfida di improvvisazione free style tra singoli delle varie società sportive. E’ una specialità che si sta affermando molto tra i giovanissimi. Alla giornata parteciperanno *37 coreografie* e *322 ballerini*. Domenica 14, invece, ci concentreremo sulle pratiche più accademiche con 66 esibizioni e *285 ballerini e ballerine* dai 5 ai 25 anni”

Leggi l’articolo

[17] Continua Giocagin: prossima tappa sabato 13 aprile a Padova. I resoconti di Orvieto e Casagiove (Ce)

Continua il cammino di Giocagin 2024, la manifestazione nazionale Uisp che raccoglie varie attività di sportpertutti, che ogni fine settimana fa tappa in una nuova città. Ecco i resoconti delle tappe già affrontate, come quelle di *domenica scorsa a Casagiove (Ce) e Orvieto (Tr)*, e i nuovi appuntamenti, come quello di *sabato 13 aprile a Padova*. Per il calendario completo di Giocagin 2024 clicca qui [18].

Sabato 13 aprile al Parco Raciti di Padova in via Pelosa 74, a partire dalle 15.30, ci saranno le esibizioni a porte aperte delle Asd affiliate Uisp delle *ginnastiche, discipline orientali, danza e pattinaggio*

Leggi l’articolo

[19] “In bici sulle strade di Giacomo Matteotti” con Uisp Rovigo, nel centenario dell’omicidio

*Domenica 14 aprile* si terrà una pedalata nella terra e nelle strade di *Giacomo Matteotti*, il martire polesano del fascismo. L’*Uisp Rovigo*, insieme ad altre associazioni ed istituzioni, propone un’esperienza unica per ricordare un uomo che è stato un pilastro dell’Italia del Novecento e simbolo della lotta contro la tirannia e i totalitarismi. Il progetto, dal titolo “*In bici sulle strade di Giacomo Matteotti: uomo dell’anno 1924-2024*”, prevede una *biciclettata che partirà alle* *9* da piazza Matteotti a *Rovigo*, dove si trova la statua di bronzo dedicata proprio al martire del fascismo.

*Cinzia Sivier, presidente Uisp Rovigo*, a Il Gazzettino sottolinea che Matteotti è stato un esempio con “una testimonianza di vita che ancora ci parla al di là dell’estremo sacrificio rappresentato dall’assassinio per mano fascista.”

*Angelo Maffione, referente dell’Uisp*, sempre a Il Gazzettino, precisa che saranno cento i pedalatori coinvolti, per i cento anni dall’assassinio. “Matteotti aprì delle classi per insegnare a leggere e scrivere ai contadini. Voleva una classe operaia istruita.

Leggi l’articolo

[20] “Quale Europa?” Un volume di Forum Disuguaglianze Diversita approfondisce il tema, in vista delle elezioni

A due mesi dalle elezioni europee il *Forum Disuguaglianze Diversità* si chiede: *quale Europa?* Tra il 6 e il 9 giugno in tutta Europa le urne saranno aperte. I partiti scaldano i motori. E i programmi? Il vento del nazionalismo e la diffusa resistenza a credere e battersi per una vera alternativa in quasi tutti i paesi membri rischiano di condurre a proposte di scarso respiro, timide nell’affrontare le sfide della doppia transizione, digitale e ambientale; ambigue nei confronti dei migranti; inadeguate a contrastare il nuovo disordine mondiale, le guerre e anche le tante ingiustizie ereditate.

Questo volume, curato da *Elena Granaglia* e *Gloria Riva* raccoglie i contributi di numerosi autori e autrici interni o vicini al ForumDD, di scendere in campo. Non è una discesa nell’arena elettorale. È l’offerta di alcuni tratti dell’Unione europea che servirebbe alla giustizia sociale e ambientale. Il *Giornale Radio Sociale* ha dedicato un approfondimento alla presentazione in anteprima del libro, che è avvenuta il 3 aprile presso la libreria Ubik Spazio Sette, con le voci di *Fabrizio* *Barca*, *Gloria* *Riva* e *Elena* *Granaglia*

Leggi l’articolo

[21] Fondo per il contrasto alla povertà educativa: stanziati 50 milioni per le zone ad alta vulnerabilità sociale