(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2024

(AGENPARL) – ven 12 aprile 2024 Cinema, Messina (FdI): “Politica deve comprendere significato cultura”

“La politica deve comprendere con determinazione il significato e il valore

della cultura, investendo su di essa. È questo un concetto che può dare la

vera spinta per far sì che in Sicilia, ma in Italia in generale, si possa

vivere di cultura”. Lo ha detto oggi, il Vice Capogruppo Vicario di

Fratelli d’Italia alla Camera Manlio Messina, nel corso del suo intervento

all’inaugurazione degli ‘Stati generali del cinema’ nel Castello Maniace di

Siracusa. “In Sicilia non solo abbiamo la capacità di fare grandi cose ma

abbiamo ciò che i nostri Avi ci hanno lasciato per poterle realizzare. È

una fortuna che non bisogna sprecare. Sono molto soddisfatto del lavoro che

sta svolgendo l’amministrazione Siciliana nel saper prendere le istanze

territoriali ed espanderle in contesti internazionali attraverso il dialogo

con le strutture ministeriali” ha continuato Messina “La capacità di

attrarre gli investimenti sul territorio deve essere portata avanti con

determinazione dalle amministrazioni che devono sapere bene cosa significa

fare cultura”. “Lo abbiamo fatto con la serie sui ‘Leoni di Sicilia’ che ha

portato 20 milioni di investimenti sul territorio. Il settore

cinematografico va sostenuto in maniera determinata, semplificando l’iter

burocratico alla macchina organizzativa che vuole produrre. Lo abbiamo

fatto con il bando per la ‘Film Commission’ che continua a rimanere in

vigore: avrà il punteggio più alto la produzione che acquisisce manodopera

in Sicilia, questo ha aumentato le produzioni cinematografiche del 300%” ha

concluso.