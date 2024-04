C. S. Il 14 aprile la giornata nazionale donazione organi ANCI Sicilia: “La vita è un dono prezioso da proteggere”

(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2024

*IL 14 APRILE LA GIORNATA NAZIONALE DONAZIONE ORGANI*

*ANCI SICILIA: “LA VITA È UN DONO PREZIOSO DA PROTEGGERE”*

Il Ministero della Salute ha indetto per domenica 14 Aprile la “Giornata Nazionale per la donazione di organi”, invitando le amministrazioni pubbliche a sostenere iniziative volte a favorire l’informazione e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto.

Quest’anno per dare maggiore evidenza al carattere simbolico della giornata verranno illuminati di colore rosso gli edifici che ospitano sedi istituzionali, a partire dalle 20 di sabato 13 aprile.

“L’iniziativa indetta dal Ministero della Salute – spiegano Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’ANCI Sicilia – invita tutti noi a riaffermare, come persone, comunità di cittadini e istituzioni, l’importanza della cultura della donazione intesa come “prendersi cura dell’altro”, perché la vita di ogni persona è un dono prezioso da proteggere”.

“Diventare donatori è semplicissimo- concludono Amenta e Alvano – basta dare il proprio consenso all’ufficio anagrafe del proprio comune di residenza al momento del rinnovo della carta d’identità elettronica. Ma è possibile anche registrarsi online, con la Spid, utilizzando il servizio offerto dall’Aido, l’Associazione italiana donatori organi. Invitiamo pertanto gli amministratori siciliani ad aderire alla campagna di sensibilizzazione indetta dal Ministero, promuovendo iniziative ed eventi che favoriscano la “cultura del dono”.

Carla Muliello, addetto stampa ANCI Sicilia

