16.04.2024 ore 19:00 Kinema Millennium a Tirana – Gagarin, mi mancherai di Domenico De Orsi (corto) & COME PECORE IN MEZZO AI LUPI di Lyda Patitucci – ITALIAN SCREENS

della rassegna Instituti Italian i Kulturës ka kënaqësinë të prezantojë

mbrëmjen e dytë të ITALIAN SCREENS – Il nuovo cinema italiano

Kinema Millennium

Rr. Murat Toptani – Tirana

Ingresso libero / Hyrja e lirë

In italiano con sottotitoli in inglese / Në italisht me titra në anglisht

Gagarin, mi mancherai di Domenico De Orsi

Con: Nicola De Paola, Marina Savino

Cortometraggio Drammatico l Italia 2018 l 20′

Presenta il film il regista Domenico De Orsi / Prezanton filmin regjisori

Domenico de Orsi

Un astronauta cade, forse sulla Terra. L’esplorazione di questo luogo

misterioso svela la natura del viaggio e l’identità del viaggiatore. La

creatività è il paesaggio più inesplorato.

COME PECORE IN MEZZO AI LUPI di Lyda Patitucci

Con Isabella Ragonese, Andrea Arcangeli, Clara Ponsot, Tommaso Ragno,

Carolina Michelangeli

Drammatico l Italia, 2023 l 99′

Presenta il film la regista Lyda Patitucci / Prezanton filmin regjisorja

Lyda Patitucci

Come pecore in mezzo ai lupi mette al centro le vite di Vera (Isabella

Ragonese) e Bruno (Andrea Arcangeli) suo fratello minore con cui non ha

contatti da anni.

Vera è un’agente di polizia a cui viene affidato un caso molto dedicato,

deve riuscire a incastrare una banda di rapinatori che opera a livello

mondiale. Scopre così che suo fratello Bruno fa parte di questa

organizzazione criminale.

Bruno che è da poco uscito di prigione, si è trovato immischiato in questa

brutta storia perché pensa che con i soldi delle rapine possa dare una vita

dignitosa a sua figlia Marta (Carolina Michelangeli). Questa situazione

estrema, che riavvicina Vera e Bruno, mette in evidenza il conflitto tra i

sentimenti che provano e i loro rispettivi ruoli. I due dovranno

confrontarsi con un passato irrisolto fatto di dolori e segreti che

ostacolerà il raggiungimento dei loro obiettivi.

La rassegna è organizzata in collaborazione con Cinecittà per la Direzione

Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, il Ministero

degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Accademia del

Cinema Italiano – Premi David di Donatello, insieme all’Ambasciata d’Italia

in Albania.

* * *

Gagarin, mi mancherai i Domenico De Orsi

Një astronaut bie, ndoshta në Tokë. Eksplorimi i këtij vendi misterioz

zbulon natyrën e udhëtimit dhe identitetin e udhëtarit. Kreativiteti është

peizazhi më i paeksploruar.

COME PECORE IN MEZZO AI LUPI i Lyda Patitucci

Filmi fokusohet tek jeta e Verës (Isabella Ragonese) dhe Brunos (Andrea

Arcangeli), vëllait të saj më të vogël, me të cilin nuk ka kontakte prej

vitesh.

Vera është një oficere policie, së cilës i është besuar një çështje e

vështrë, ajo duhet të arrijë të kapë një bandë hajdutësh që vepronë në mbarë

botën. Zbulon kështu se vëllai i saj Bruno është pjesë e kësaj organizate

kriminale.

Bruno, i cili së fundmi ka dalë nga burgu, është përfshirë në këtë histori

të shëmtuar sepse mendon se me paratë e grabitjeve mund t’i japë një jetë

dinjitoze vajzës së tij Martës (Carolina Michelangeli). Kjo situatë

ekstreme, e cila i afron Verën dhe Brunon, nxjerr në pah konfliktin mes

ndjenjave që përjetojnë dhe roleve të tyre përkatëse. Të dyve do t’u duhet

të përballen me një të kaluar të pazgjidhur, të mbushur me dhimbje dhe

sekrete, e cila do t’i pengojë në arritjen e qëllimeve të tyre.

Ky aktivitet është organizuar në bashkëpunim me Cinecittà për Drejtorinë e

Përgjithshme të Kinemasë dhe Sektorin Audioviziv të Ministrisë së Kulturës,

Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar, Akademinë e

Kinemasë Italiane – Çmimet David di Donatello, së bashku me Ambasadën

Italiane në Shqipëri.

* Clicca