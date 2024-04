CS – UN FRANCOBOLLO CELEBRA IL TEATRO ROMANO DI LECCE

(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 11 aprile 2024 [cid:f51321a9-05a5-4114-a57e-1fed5a037d21]

COMUNICATO STAMPA

UN FRANCOBOLLO CELEBRA

IL TEATRO ROMANO DI LECCE

MARTEDÌ 16 APRILE ALLE ORE 17.00

CASTELLO CARLO V DI LECCE, SALA MARIA D’ENGHIEN

CERIMONIA DI EMISSIONE E ANNULLO FILATELICO

Il Teatro romano di Lecce impresso su un francobollo che celebra e porta in giro per il mondo uno dei monumenti più importanti e maestosi dell’antica Lupiae (il nome della città di Lecce in età romana).

La cerimonia di emissione e annullo filatelico del francobollo, valido per la posta ordinaria, appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» è prevista per martedì 16 aprile a partire dalle ore 17.00 nella Sala Maria d’Enghien del Castello Carlo V di Lecce.

Il timbro filatelico che riproduce l’immagine dell’edificio eretto in età augustea e completato probabilmente nel I o II secolo d.C., ora a disposizione anche dei collezionisti, sarà stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA, emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e messo in commercio da Poste Italiane.

«L’emissione del francobollo, una iniziativa dal grande valore simbolico – commenta il delegato alla Direzione regionale Musei Puglia, arch. Francesco Longobardi – costituisce un ulteriore elemento di promozione e di valorizzazione di uno dei monumenti simbolo della città di Lecce. Il Teatro romano entra così nella triade dei siti afferenti alla Direzione regionale Musei Puglia, insieme a Castel del Monte e al Castello Svevo di Bari, ispiratori di un francobollo atto a testimoniare le enormi potenzialità che il Teatro può esprimere nel panorama artistico, culturale e turistico italiano».

PROGRAMMA 16 APRILE 2024 – ORE 17.00

Saluti:

Prof. Massimo Osanna, Ministero della Cultura, Direttore Generale Musei

Arch. Francesco Longobardi, Delegato alla Direzione regionale Musei Puglia

Dott. Paolo Perrone, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidente del Consiglio di Amministrazione

Arch. Francesca Riccio, Soprintendente archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce

Dott. Stefano Minerva, Presidente della Provincia di Lecce

Dott. Carlo Salvemini, Sindaco di Lecce

Arch. Fabiana Cicirillo, Comune di Lecce, Assessore alla Cultura

Interverranno:

Arch. Pietro Copani, Direzione regionale Musei Puglia: Il Teatro romano: storia di un monumento ritrovato

Dott. Francesco Giannuzzi, Poste Italiane: Il francobollo sul Teatro romano di Lecce

Cerimonia di annullo filatelico

Segue visita guidata del Teatro romano

Con preghiera di diffusione e pubblicazione

L’Ufficio Promozione e Comunicazione della Direzione regionale Musei Puglia

****

DIREZIONE REGIONALE MUSEI PUGLIA

UFFICIO COMUNICAZIONE



________________________________