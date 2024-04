Comunicato stampa Assomela: aggiornamento mercato mele aprile 2024

(AGENPARL) - Roma, 11 Aprile 2024

Martedì 9 aprile si sono svolti gli incontri del Comitato marketing e del Gruppo BIO di Assomela che, come di

consueto, sono stati l’occasione per gli operatori per fare il punto sulla situazione di mercato.

Le vendite di mele italiane nel mese di marzo sono in linea con la media dei cinque anni precedenti ed a livello

varietale la Golden Delicious segna una +3% rispetto allo stesso mese della scorsa stagione. Gli stocks

continuano ad essere particolarmente bassi in particolare per la Red Delicious, la cui giacenza è di 30.233

tons, inferiore di ben il 40% rispetto allo scorso anno. Anche gli stocks di Granny Smith sono bassi, inferiori

del 35% rispetto allo scorso anno con 28.246 tons, e per la varietà Fuji gli stocks e le vendite sono sotto

controllo. Prosegue positivamente e come pianificato anche la vendita delle mele club, in linea con una

produzione in progressivo aumento.

Anche la stagione del prodotto biologico, per il quale Assomela insieme ai propri soci sta cercando di

migliorare la disponibilità dei dati a livello regionale e varietale, procede in maniera molto positiva. Si

registrano ottime vendite per le mele biologiche in Italia, anche grazie ad una concorrenza inferiore con gli

stocks bassi a livello europeo e con le quantità limitate importate dall’emisfero sud.

Un ulteriore tema che è stato analizzato, e che sarà fondamentale seguire nei prossimi mesi è quello dei

consumi ortofrutticoli. Proprio su questo tema, il nuovo direttore di Assomela, Giovanni Missanelli, ha

partecipato recentemente ad una tavola rotonda insieme a CSO Italy, Fruitimprese e ACI per presentare uno

studio svolto dall’istituto Piepoli di Milano sui consumi di Ortofrutta nei giovani tra i 14 e i 26 anni.

Davanti ad un generale calo dei consumi di ortofrutta, le mele hanno visto nell’ultimo anno un trend positivo

che si vorrebbe confermare anche durante questa stagione.

L’analisi sulla base dei dati attuali prefigura una chiusura della stagione commerciale in maniera

soddisfacente, ma anche l’importanza di perseguire obiettivi di stabilizzazione dell’offerta che siano più

strutturali e meno dipendenti da situazioni congiunturali che potrebbero essere favorevoli ma anche

occasionali.

Assomela s.c. è il Consorzio delle Organizzazioni di Produttori di mele italiani che rappresenta il 75% della produzione

melicola nazionale, a cui si associano le OP VOG (Marlene), VIP (Val Venosta), il Consorzio From e VOG Products della

Provincia di Bolzano, Melinda, La Trentina e Mezzacorona della Provincia di Trento, Melapiù della Regione EmiliaRomagna, Rivoira, Lagnasco, Joinfruit e Gullino della Regione Piemonte, Melavì della Regione Lombardia e Frutta Friuli

Sca della Regione Friuli-Venezia Giulia.