Camera dei deputati: Riunione nei prossimi giorni dei capigruppo

(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2024

CAPIGRUPPO đź“ŚAutonomia, il Presidente Fontana ha avviato un approfondimento con il Presidente di commissione Pagano. Ci sarĂ quindi, nei prossimi giorni, un’ altra capigruppo.

👉Gli altri provvedimenti: decreto Pnrr lunedì 15 aprile (esame dalle 10 in dg e votazioni non prima delle 14).

đź“ŚDomani no aula

📌Venerdì dg proposta in materia di compatibilità urbanistica delle associazioni.

đź“ŚIl 22 aprile proposta di legge in materia di reati contro animali.

📌Ieri il CDM ha approvato il Def trasmesso alla Camera. Già calendarizzato mercoledì 24 aprile.