(AGENPARL) - Roma, 8 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 08 aprile 2024 *COMUNICATO STAMPA*

Roma, 8 Aprile 2024

* PRESIDENTE FEDERPETROLI INCONTRA L’AMBASCIATORE DEL MAROCCO IN ITALIA *

L’Ambasciatore del *Regno del Marocco* in Italia S.E. *Youssef Balla* ha ricevuto il Presidente della FederPetroli Italia *Michele Marsiglia* presso l’Ambasciata del Regno del Marocco a Roma.

Il Presidente Marsiglia ha espresso all’Ambasciatore Balla la vicinanza dell’indotto energetico italiano al Marocco, in particolare dopo la tragedia che ha visto il Paese nordafricano interessato dal sisma di forte intensità lo scorso anno.

Grande risalto, durante l’incontro al contributo che il Regno del Marocco sta portando alle politiche di *Transizione Energetica*, aprendo i propri investimenti alle diverse forme di energia rinnovabili disponibili e all’idrogeno verde, non tralasciando quelle fossili tradizionali.

L’incontro si è concentrato sul rafforzamento delle Relazioni bilaterali, commerciali ed industriali tra i due paesi ed il coinvolgimento di aziende interessate ai progetti del Marocco. Attenzione e confronto al *Piano Mattei per l’Africa* voluto dal *Presidente del Consiglio Giorgia Meloni *ed ai numerosi investimenti previsti nel continente africano.

Nel corso dell’incontro il Presidente Marsiglia e l’Ambasciatore Balla hanno avuto uno scambio di vedute sulla scena energetica mondiale, con un focus sulla delicata situazione in Medio Oriente e sui prossimi scenari nel Mediterraneo.

Link e foto: https://057380.messageplus.it/nl/pdl57m/zse55uy/zw24jn7/uf/11/aHR0cDovL3d3dy5mZWRlcnBldHJvbGlpdGFsaWEub3JnLz9wPTI1ODI?_d=937&_c=3da2349f [1]

* *

* *

If you no longer wish to receive email notifications from FederPetroli Italia, please click here [9]

[1] http://www.federpetroliitalia.org/?p=2582#TRACK

[3] https://057380.messageplus.it/nl/pdl57m/zse55uy/zw24jn7/uf/13/aHR0cDovL3d3dy5mZWRlcnBldHJvbGlpdGFsaWEub3Jn?_d=937&_c=69ad9272

[4] https://057380.messageplus.it/nl/pdl57m/zse55uy/zw24jn7/uf/14/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vdXNlci9GZWRlclBldHJvbGlJdGFsaWE?_d=937&_c=e38120b7

[5] https://057380.messageplus.it/nl/pdl57m/zse55uy/zw24jn7/uf/15/aHR0cHM6Ly9pdC1pdC5mYWNlYm9vay5jb20vcGVvcGxlL0ZlZGVyUGV0cm9saS1JdGFsaWEtRmVkZXJhemlvbmUtSW50ZXJuYXppb25hbGUtZGVsLVNldHRvcmUtUGV0cm9saWZlcm8vMTAwMDY0ODEwNzczNzQzLw?_d=937&_c=56d91a74

[6] https://057380.messageplus.it/nl/pdl57m/zse55uy/zw24jn7/uf/16/aHR0cHM6Ly93d3cubGlua2VkaW4uY29tL2F1dGh3YWxsP3Ryaz1nZiZ0cmtJbmZvPUFRRXdHYXp3eG5adFF3QUFBWVhBREVZZ0c3a1ozVnJOSzM1Nl9rMVhNc1BIdHhhV2h2Snh2cU1Tc0hwUE1HTVM1VlFVeEVQTERXbjJMY192TWc0dHBYSWRqVVoxeXhsTjFsT1pXQTFfb2ZZa3RIbVVHTXhlT09XcVhZM0JCVV9kUnZpa1dITT0mb3JpZ2luYWxfcmVmZXJlcj1odHRwczovL2l0LmxpbmtlZGluLmNvbS9jb21wYW55L2ZlZGVycGV0cm9saS1pdGFsaWEmc2Vzc2lvblJlZGlyZWN0PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGaXQubGlua2VkaW4uY29tJTJGY29tcGFueSUyRmZlZGVycGV0cm9saS1pdGFsaWElM0ZvcmlnaW5hbF9yZWZlcmVyJTNEaHR0cHMlMjUzQSUyNTJGJTI1MkZ3d3cuZ29vZ2xlLmNvbSUyNTJG?_d=937&_c=b27faa2c

[7] https://057380.messageplus.it/nl/pdl57m/zse55uy/zw24jn7/uf/17/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9mZWRlcnBldHJvbGlpdGE?_d=937&_c=06bbedd8

[8] https://057380.messageplus.it/nl/pdl57m/zse55uy/zw24jn7/uf/18/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9mZWRlcnBldHJvbGkuaXRhbGlhLw?_d=937&_c=e180db66