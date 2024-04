(AGENPARL) - Roma, 4 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 04 aprile 2024 COMUNICATO STAMPA

Sport, Graziano (Rigenera): “Reale Società di Ginnastica di Torino punto di riferimento nazionale”

Il ceo Hbw: “Patto per approfondire e analizzare suscettibilità dei giovani atleti agli infortuni”

TORINO – La Reale Società di Ginnastica di Torino celebra i 180 anni dalla fondazione. Una ricorrenza

significativa che la società ginnica più antica d’Italia ha deciso di festeggiare con un evento dedicato

all’emancipazione femminile nello sport e ai traguardi raggiunti, a cui hanno preso parte il sindaco di Torino,

Stefano Lo Russo; il presidente del consiglio comunale di Torino, Maria Grazia Grippo; e l’assessore

regionale Andrea Tronzano. Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha voluto invece inviare un messaggio,

letto dal presidente della società Emanuele Lajolo di Cossano, per esprime le congratulazioni per il

prestigioso anniversario.

“La Reale Società di Ginnastica di Torino rappresenta un vanto per Torino e per tutto il Paese”, commenta

Antonio Graziano, ceo di Rigenera Hbw, sponsor della squadra di basket della Reale Società di Ginnastica, e

direttore esecutivo della fondazione Sbarro Health Research Organization, che con l’associazione sportiva ha

firmato un protocollo d’intesa per il progetto “Sport Genomics”.

“Da sempre è un punto di riferimento importante per l’attività agonistica, per la trasmissione e

l’affermazione dei valori dello sport riuscendo a mantenere vive e attuali le proprie tradizioni e la propria

storia, proiettandole anzi nel futuro – prosegue Graziano –. Lo sport è un elemento di eccezionale rilevanza

nella vita dei giovani e, per questo, nelle scorse settimane, la Rigenera Hbw e la fondazione Sbarro Health

Research Organization, guidata dal prof. Antonio Giordano, hanno avviato con la Reale Società di Ginnastica

di Torino un patto per la prevenzione degli infortuni negli atleti con il programma “Sport Genomics” che,