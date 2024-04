CS | Strade provinciali: aperture e chiusure

(AGENPARL) - Roma, 4 Aprile 2024

gio 04 aprile 2024

Comunicato stampa del 4 aprile 2024

Aggiornamento sulle strade provinciali: aperture e chiusure

In seguito alle forti piogge dei giorni scorsi si sono verificate alcune situazioni critiche sul territorio

biellese.

Lungo la SP 204 Zumaglia – Ronco Biellese in prossimità del Km 1+400, al di sotto della frazione Viglieno di

Zumaglia, tratto in cui nei giorni scorsi una frana ha invaso tutta la carreggiata, sono state effettuate le

valutazioni tecniche necessarie con il supporto di un geologo professionista esterno. Tali valutazioni hanno

rilevato che, al momento, non è possibile riaprire la strada, poiché il versante risulta ancora completamento

intriso d’acqua e quindi in movimento. Per la rimozione in sicurezza della frana e per la riapertura del tratto

stradale è necessario che cali il deflusso delle acque superficiali che potrebbero innescare ulteriori dissesti.

Si prevede di dare corso agli interventi di pulizia della strada e del versante nella giornata di lunedì. A

seguito della rimozione dei materiali ancora presenti sul fronte di distacco, seguiranno ulteriori verifiche ed

aggiornamenti.

Lungo la SP 509 Tollegno – Pralungo, nella serata di ieri i Vigili del Fuoco, a seguito della verifica di stabilità

della struttura, hanno chiuso il ponte che collega Tollegno con Pralungo al passaggio delle auto. Da un paio

di anni, il ponte in questione è attenzionato dalla Provincia di Biella, la quale effettua ogni tre mesi ispezioni

per monitorarne la situazione. Nei prossimi giorni un tecnico specializzato effettuerà una verifica

straordinaria a seguito della quale, valutando l’eventuale evoluzione della situazione di rischio, si deciderà se

mantenere la chiusura del ponte, se ridurre ulteriormente il carico (prima della chiusura di ieri, era già stato

predisposto un restringimento della carreggiata con senso unico alternato) o se riaprire il tratto di strada. È

da precisare che, per il ponte in esame, Provincia di Biella ha già affidato l’incarico della progettazione per

l’adeguamento e il ripristino delle condizioni normative.

La SP 419 della Serra (Settimo Vittone), chiusa il giorno di Pasqua per una frana, è stata riaperta. Anche la

SP 234 Pray – Brusnengo è stata riaperta in data odierna, a seguito della rimozione delle frane avvenute.

