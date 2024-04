Bilancio, dichiarazione assessore Sebastiani_CORRETTO

(AGENPARL) - Roma, 4 Aprile 2024

(AGENPARL) – gio 04 aprile 2024 Bilancio, Sebastiani: “dal Consigliere di IOciSto ormai demagogia pura. Attacca sulle indennità, che sono legge dello Stato, ma non dice di aver incassato le differenze degli anni precedenti”.

Di seguito una dichiarazione dell’assessore al bilancio Andrea Sebastiani:

“Ancora una volta siamo costretti a leggere dichiarazioni del consigliere che dovrebbe rappresentare in Consiglio il Gruppo di IociSto dalle quali emerge chiaramente ormai la completa deriva demagogica e, nella migliore delle ipotesi, la scarsissima conoscenza delle leggi e delle procedure amministrative, nonostante lo stesso abbia ricoperto nei cinque anni precedenti il ruolo di assessore, avendo dunque votato e approvato in Giunta tanto i bilanci, quanto le delibere contenenti le imposte e le tariffe al massimo consentito, applicate fin dal 2013 a sostegno del piano di riequilibrio iniziato in quello stesso anno e terminato il 31 dicembre 2022. Il consigliere, anziché ripetere in continuazione frasi demagogiche con scarsa efficacia, come un disco rotto, dovrebbe aver capito che evidentemente i conti del Comune presentavano criticità contabili che i 10 anni precedenti, in 5 dei quali egli è stato assessore, non sono stati sufficienti a risolvere. Ora, l’attuale Amministrazione, usufruendo di una norma dello Stato, sta cercando di evitare il dissesto dell’Ente, elaborando un nuovo piano di riequilibrio, l’unica strada percorribile al contrario di quanto sostiene l’ex assessore non riconfermato. Quanto all’ennesimo attacco del consigliere sulle indennità della Giunta, ribadiamo ai cittadini che l’adeguamento è una legge statale che vale quindi per tutti gli Amministratori degli ottomila comuni italiani, e non un’iniziativa della nostra Amministrazione come si può facilmente riscontrare dall’assenza di qualunque atto amministrativo dell’Ente in questo senso e non si riscontra, infatti, nessuna delibera di questa Giunta. Adeguamento di cui, peraltro, lo stesso consigliere ha usufruito per il ruolo ricoperto da assessore nella precedente Giunta, incassando a settembre 2022 novemila euro lordi in più rispetto agli anni precedenti. Oggi, però, il consigliere (ex assessore) pare lo abbia dimenticato lasciandosi andare a toni sguaiati e demagogici”.

