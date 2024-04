Convocata l’Assemblea dei Soci Aci Salerno

(AGENPARL) - Roma, 3 Aprile 2024

(AGENPARL) – mer 03 aprile 2024 Il Presidente dell’Automobile Club Salerno – Vincenzo Demasi – comunica che

è convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Ente, mediante

consultazione diretta presso la Sede dell’Ente, nel giorno 24 aprile 2024

alle ore 12,30 in prima convocazione e, per il caso in cui non possa

deliberarsi per mancanza del numero legale, il giorno 26 aprile 2024 alle

ore 12,30 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente Ordine del

giorno: 1) Approvazione Bilancio di esercizio 2023 e relativi allegati; 2)

varie ed eventuali.