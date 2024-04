Premierato, Malan (FdI): grazie a FdI sovranità ritorna nelle mani degli italiani

(AGENPARL) - Roma, 2 Aprile 2024

“Voto storico in Commissione Affari Costituzionali. Come aveva promesso Fratelli d’Italia in campagna elettorale, niente più presidente del Consiglio scelti attraverso giochi di palazzo e ribaltoni. Dovranno essere gli italiani a decidere da chi essere governati. La sovranità ritorna nelle mani del popolo e non in quelle delle agenzie di rating o di oscure operazioni dietro le quinte”.

Così commenta su X il presidente dei senatori di FdI, Lucio Malan, il via libera in Commissione Affari Costituzionali in Senato all’emendamento del governo in tema di riforma costituzionale.