(AGENPARL) - Roma, 2 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 02 aprile 2024 *Incendio alla scuola media Don Minzoni, domani, mercoledì 3 aprile attività didattica sospesa*

In merito all’incendio verificatosi nell’area della scuola media Don Minzoni, in via Cicognani 2, si informa che tecnici comunali e dirigente scolastica sono sul posto, dove stanno intervenendo i Vigili del Fuoco, supportati dalla Polizia Locale e dai Carabinieri. Al momento la strada è chiusa e sono in corso tutte le operazioni necessarie allo spegnimento e alla messa in sicurezza.

Solo una volta che queste saranno terminate, i Vigili del Fuoco potranno fare una prima valutazione sull’origine dell’incendio.

In ogni caso si può già anticipare che nella giornata di domani, mercoledì 3 aprile, l’attività didattica sarà sospesa.

Qualora necessario seguiranno aggiornamenti.

Elisabetta Fusconi

Responsabile U.O. Stampa e Comunicazione

Comune di Ravenna

Piazza del Popolo,1

48121 Ravenna

——————————————————————————

Se non vuoi più ricevere i nostri comunicati stampa clicca qui [1]

[1] https://ufficiostampa.comune.ra.it/upr/pmu9gs/yluqs4/edit?_m=jmz2cu&_t=ade6fa59