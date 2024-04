Comunicato stampa: ITA Airways aderisce alla Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo

(AGENPARL) - Roma, 2 Aprile 2024

ITA Airways aderisce alla Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo

Roma, 2 aprile 2024 – ITA Airways aderisce alla Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo,

illuminando di blu la propria sede, a testimonianza del proprio impegno per migliorare l’esperienza di viaggio

di tutti i propri passeggeri.

ITA Airways è la prima compagnia aerea di linea al mondo a dedicare alle persone con autismo un programma

completo ed integrato in vari aeroporti che prevede due percorsi successivi: la familiarizzazione prima di

partire e un servizio d’assistenza per il viaggio. Inaugurato a giugno 2022, in partnership con ANGSA

(Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo) e in sinergia con ENAC, il Programma Autismo ha

l’obiettivo di aiutare le persone con autismo a vivere serenamente un’esperienza unica come quella del

viaggio in aereo.

Dall’avvio di questo servizio speciale, la Compagnia ha ospitato oltre 500 partecipanti, con lo svolgimento di

23 sessioni.

Tutti i dettagli del Programma Autismo sono disponibili nella pagina dedicata del sito ITA Airways.

