[CULTURA] Cs. Numeri record al Colosseo

Numero record di visitatori al Colosseo, Samonà: “Frutto di un sistema virtuoso

di gestione che coniuga tutela, fruizione, valorizzazione, innovazione e ricerca”

“Con oltre 12 milioni e duecentomila visitatori nel 2023 (con un incremento di circa tre milioni di visitatori rispetto al 2022), il Colosseo si conferma il Parco Archeologico più visitato d’Italia e fra i primi a livello mondiale. Un dato di grande importanza quello comunicato a Pasqua dal Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che premia un’azione culturale che il ParCo sta portando avanti da tempo, grazie all’impegno della direttrice Alfonsina Russo e di uno staff di altissimo livello, che, con professionalità e competenza, ha messo in atto un sistema virtuoso di gestione che viene premiato dagli ottimi risultati conseguiti”.

A sottolinearlo è Alberto Samonà, scrittore, giornalista e membro del consiglio di amministrazione del Parco Archeologico del Colosseo, che commenta così i dati sulle presenze di visitatori diffusi nelle scorse ore. “In questi anni, infatti, – spiega Samonà – con importanti azioni intraprese nell’ambito della fruizione, della valorizzazione, della tutela, della conservazione e restauro, della ricerca, della didattica e dell’innovazione, il Parco Archeologico del Colosseo ha posto in essere una politica che è un esempio di come si possano mettere insieme, cultura, bellezza, educazione civica, crescita sociale, ambiente ed economia: tutto questo fa del Colosseo un’impresa culturale statale in costante crescita, che è oggi un biglietto da visita da offrire al mondo e un modello da seguire”.

“Da membro del Consiglio di amministrazione del Parco Archeologico del Colosseo – conclude Alberto Samonà – non posso che esprimere la mia soddisfazione e le congratulazioni ad Alfonsina Russo per lo straordinario lavoro che sta portando avanti”.

