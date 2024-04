“Benvenuto Tour de France”: agriturismi mobilitati per promuovere le tre tappe in Emilia-Romagna

(AGENPARL) - Roma, 1 Aprile 2024

(AGENPARL) – lun 01 aprile 2024 COMUNICATO STAMPA

Agriturist E.Romagna e Agricycle alla fiera del cicloturismo a Bologna (5-7 aprile)

Parte l’iniziativa “Benvenuto Tour de France”: gli agriturismi si mobilitano per

accogliere l’arrivo della Grande Boucle in Emilia-Romagna.

Bologna, 1 aprile 2024 – Agriturismi in prima linea per accogliere la più importante

competizione cicloturistica del mondo, pronti a ospitare nelle proprie strutture bike-friendly

chiunque voglia seguire i professionisti delle due ruote. Prenderà il via alla fiera del cicloturismo,

dal 5 al 7 aprile a Bologna, l’iniziativa “Benvenuto Tour de France” promossa da Agriturist Emilia

Romagna insieme al club d’eccellenza Agricycle.

«Il turismo lento convince sempre di più sia italiani che stranieri, la bike economy

corre. Vogliamo proporre itinerari di respiro internazionale prima e durante la Grande

Boucle, agri-tour in bici e soste del gusto con specialità gastronomiche locali – confetture,

formaggi e salumi – che abbracciano i simboli della panetteria francese, baguette e croissant,

per promuovere le tappe del Tour in Emilia-Romagna e accompagnare gli amanti del

ciclismo lungo i percorsi chiave puntellati da viti e olivi, passando per aziende agricole,

cantine e caseifici» spiega Gianpietro Bisagni presidente di Agriturist Emilia Romagna e del

club d’eccellenza Agricycle, associazioni agrituristiche che da sempre soddisfano le esigenze del

turismo ricreativo, sportivo e culturale puntando su mobilità sostenibile, cammini lenti e attività

esperienziali.

Sono tanti i luoghi di passaggio della leggendaria corsa in bici da Premilcuore a Santa

Sofia, Sarsina e Novafeltria (il 29 giugno nella prima tappa in partenza da Firenze per tagliare il

traguardo a Rimini), poi da Cesenatico a Faenza, Riolo Terme, Imola fino a Bologna (il 30 giugno)

e il giorno successivo la terza tappa da Piacenza a Torino. «È un’occasione unica che ci vede

protagonisti con la nostra ospitalità, accoglienza familiare – aggiunge Bisagni – per far

conoscere aree interne e comunità rurali, sviluppare i flussi turistici e attirare nuovi visitatori

dall’estero».

Positivo il bilancio delle festività pasquali, vola la ristorazione in agriturismo con sale

piene a Pasqua e Pasquetta; bene i soggiorni e pernottamenti di una o più notti. «Siamo

fiduciosi anche per i ponti di aprile. A trainare le presenze saranno gli stranieri,

principalmente svizzeri, francesi, belgi e olandesi. Il turismo internazionale è in crescita, ora ci