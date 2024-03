(AGENPARL) - Roma, 30 Marzo 2024

(AGENPARL) – sab 30 marzo 2024 [image: download.png]

30 marzo 2024

*Si smonta una gru, cambia la viabilità di via Broseta giovedì 4 aprile*

Giovedì 4 aprile cambia la viabilità di via Broseta, nel tratto compreso

tra piazza Pontida e via Sant’Antonino: si smonta la gru di un cantiere

privato che da diverse settimane restringe la carreggiata e ha richiesto la

posa di semafori provvisori nell’area.

Il Comune di Bergamo ha emesso pertanto un’ordinanza che prevede, giovedì

04 aprile 2024 dalle ore 09.00 alle ore 18.00 i seguenti provvedimenti

viabilistici;

*in via Broseta nel tratto compreso tra i civici 3 e 13:*

· divieto di transito veicolare esteso a tutte le categorie di

veicoli, compresi i mezzi di linea ATB, ad esclusione mezzi dell’impresa

utilizzati nei lavori;

· strada a fondo chiuso in corrispondenza dell’occupazione;

· divieto di transito pedonale con deviazione dei pedoni sul

marciapiede al lato opposto a quello interessato dai lavori, mediante

l’installazione di idonea segnaletica da collocare presso gli

attraversamenti pedonali più prossimi all’occupazione;

· divieto di transito pedonale nelle fasi di sollevamento e

movimentazione dei carichi sospesi della gru e nelle fasi di carico,

gestito da movieri;

*in Piazza Pontida all’intersezione con via Broseta:*

· divieto di transito veicolare esteso a tutte le categorie di

veicoli, compresi i mezzi di linea ATB, ad esclusione mezzi dell’impresa

utilizzati nei lavori;

· strada a fondo chiuso;

*in Piazza Pontida all’intersezione con le vie Zambonate, Moroni, San

Bernardino e San Lazzaro:*

· preavviso di strada a fondo chiuso in via Broseta dal civico 3;

*in via Broseta all’intersezione con le vie Palma il Vecchio e Nullo;*

· preavviso di strada a fondo chiuso in via Broseta dal civico 13;

*in via Broseta nel tratto compreso tra il civico 13 e l’intersezione con

le vie Nullo e Palma il Vecchio:*

· istituzione del doppio senso di circolazione con entrata e uscita

dall’intersezione di via Broseta- Nullo- Palma il Vecchio, consentito ai

soli residenti e frontisti del tratto interessato dalla chiusura ed ai

mezzi dell’impresa utilizzati nei lavori.