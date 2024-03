(ARC) Eventi: Anzil, opera Ute Rivignano Teor indispensabile a comunit

(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2024

(AGENPARL) – gio 28 marzo 2024 Rivignano Teor, 28 mar – “L’opera svolta con tanta passione e

dedizione dall’Ute di Rivignano Teor ? indispensabile alla

crescita culturale dei cittadini ed ? essenziale a mantenere viva

la comunit?. Da sindaco, nel 2009, ho vissuto i primi dieci anni

entusiasmanti di questa realt?, a cui se ne sono aggiunti altri

dieci e poi ancora, sempre crescendo e elevando la qualit? della

formazione che qui viene svolta. Oggi non posso che augurarvi ad

multos annos, ad maiora”.

Queste le parole del vice governatore del Friuli Venezia Giulia,

con delega alla Cultura e sport, Mario Anzil nell’intervento di

saluto alla cerimonia di fine anno dell’Ute del Codroipese –

sezione di Rivignano Teor Varmo che si ? svolta nell’auditorium

comunale di Rivignano.

In apertura il vice presidente si ? unito alla platea e alle

autorit? presenti nel ricordo di Jones Pestrin, mancata in questi

giorni, cofondatrice con il marito Marcello e anima della locale

sezione dell’Universit? della Terza Et?.

“Questo ? un anno particolare – ha aggiunto Anzil – e la

scomparsa di Jones ci ricorda che servono volontari appassionati

per portare avanti questa importante esperienza. Dal punto di

osservazione regionale, posso dire che quella dell’Ute di

Rivignano Teor ? un’attivit? straordinaria, quasi unica sul

territorio, per numero di iscritti e qualit? dei corsi proposti”.