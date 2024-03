On. Ida Carmina approvato mio Odg al ddl sul codice della strada

(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2024

(AGENPARL) – mar 26 marzo 2024 On. Ida Carmina M5S: “Il Governo ha approvato il mio Odg perché i fondi per la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti siano aumentati ed estesi a tutte le categorie e non solo ai piccoli comuni. Basta a buche, dissesti, incuria del manto stradale. La sicurezza va garantita a tutti!

Ida Carmina, deputata del M5S, annuncia che all’interno dell’esame del Disegno di legge sulla revisione del codice stradale ha visto approvato come raccomandazione al Governo un Odg che ha come finalità di estendere il sostegno a tutti i comuni, aumentando le risorse del Fondo per la sicurezza stradale esigue e destinate solo ai piccoli comuni.

“Il mio intendimento nel presentare l’Odg è la tutela della sicurezza e delle vite umane messe in pericolo da una scarsa manutenzione delle strade urbane ed extraurbane, negli anni abbandonate anche per la mancanza di risorse degli enti locali. La situazione delle strade italiane nei comuni è drammatica e serve un intervento urgente del Governo esteso a tutti gli enti locali indipendentemente dalle dimensioni. Nel Decreto Asset all’art. 19 è previsto un apposito “Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni “di appena 50 milioni di euro per tre anni (2023/2025) per la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, ponti e viadotti. Cifre insufficienti che non garantiscono la sicurezza per gli automobilisti e i pedoni che giornalmente devono guidare in strade che sembrano piste da motocross con buche, avvallamenti e disallineamenti del manto stradale con serio pericolo per la vita. Pertanto ho chiesto con l’Odg di impegnare il governo a rifinanziare la dotazione del fondo con una quota pari a 500 milioni di euro per estendere la manutenzione di strade urbane ed extraurbane a tutti i comuni a prescindere dal numero dei residenti e semplificando le procedure di accesso per attingere alle medesime risorse. L’ obiettivo è consentire interventi sostanziali e di messa in sicurezza di migliaia di km sul territorio italiano che sono nel degrado e a rischio sicurezza per chi vi transita. Voglio ricordare che ancora in Italia siamo lontani dagli obiettivi della direttiva comunitaria 2019/1936, i dati sono purtroppo da bollettino di guerra: 3159 morti, compresi 434 pedoni e 223 mila feriti. Numeri inaccettabili per un Paese moderno e civile. Il Governo Meloni ha oggi accettato il mio Odg assentendo alla mia richiesta in linea di principio, ma deve trovare le risorse per la posta di Bilancio. Quello stesso Governo Meloni che stanziato 118 milioni di euro per la pista da bob per Cortina 2026, non può non trovare le risorse anche per la manutenzione stradale ordinaria e straordinaria per tutelare la vita dei cittadini”.