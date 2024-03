COMUNICATO STAMPA: Luci Blu nei luoghi istituzionali di Montespertoli. Il Comune di Montespertoli aderisce

(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2024

(AGENPARL) – mer 27 marzo 2024 *Luci Blu nei luoghi istituzionali di Montespertoli*

/2 aprile, Giornata mondiale della conoscenza e consapevolezza dell’autismo*

/Montespertoli (FI), 27 marzo 2024/: Luci Blu nei luoghi istituzionali

di Montespertoli, per mantenere viva l’attenzione su un fenomeno del

quale sempre più occorre tenere conto. Il Blu è il colore della

conoscenza ed è divenuto simbolo delle manifestazioni in cui in tutto il

mondo il 2 aprile, si celebra la “Giornata per la Conoscenza e

Consapevolezza dell’Autismo”. Conoscenza perché la sindrome autistica è

talmente sfaccettata, che impone una costante ricerca non solo circa le

cause, tutt’ora sconosciute, che la determinano, ma anche delle terapie

da utilizzare per rendere i soggetti autistici in grado di poter

sviluppare le proprie potenzialità. Consapevolezza, perché l’affinazione

delle diagnosi ha portato a riconoscere nella sindrome autistica tutta

una serie di disturbi precedentemente non correttamente compresi e di

conseguenza non opportunamente presi in carico. Unitamente ai progressi

della ricerca si assiste ad un incremento considerevole della

popolazione autistica, occorre quindi determinare una consapevolezza

maggiore nella nostra società, che opportunamente guidata può favorire

attraverso attività inclusive, non solo un maggior benessere dei

soggetti autistici e delle loro famiglie, ma può e deve fare tutto il

possibile perché le enormi potenzialità di questi soggetti vengano

supportate e stimolate, rendendo i soggetti autistici non più un peso

economico e sociale per la comunità, ma a pieno titolo parte del tessuto

socio-economico delle comunità di appartenenza.

Il Comune di Montespertoli anche quest’anno fa sentire la propria

vicinanza ed attenzione a questa realtà, illuminando di blu il proprio

Palazzo Comunale e così partecipando all’iniziativa simbolica che unisce

tutto il mondo il 2 aprile, nell’illuminare di blu edifici

rappresentativi per ruolo istituzionale, patrimonio storico ed

artistico. La Biblioteca Balducci inoltre proporrà dei consigli di

lettura a tema spaziando tra testi narrativi, romanzi, saggi

scientifici, di ricerca e fumetti.

“/La coscienza di una comunità va coltivata già da piccoli ma la

conoscenza e la consapevolezza possono maturare in ogni momento e per

questo la cittadinanza nella giornata del prossimo martedì 2 aprile, è

invitata ad esporre qualcosa di blu alle proprie finestre in segno di

solidarietà.”/ dichiara l’*Assessore **Daniela Di Lorenzo*.

/Foto Palazzo comunale 2023/