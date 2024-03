(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2024

(AGENPARL) – mar 26 marzo 2024 [image: download.png]

25 marzo 2024

*Casa, apre lo sportello MM per gli inquilini SAP di Bergamo*

*In via Moroni 101 per informazioni, segnalazioni e pratiche

amministrative. Nei primi 14 mesi di gestione oltre 3mila chiamate al

numero verde, 320 sopralluoghi tecnici e 172 interventi di manutenzione

ordinaria. *

Apre in via Moroni 101 il nuovo sportello di MM Casa per gli inquilini SAP

di Bergamo. MM Spa gestisce dal gennaio 2023 il patrimonio di edilizia

residenziale pubblica di proprietà del Comune di Bergamo. Si tratta di 988

abitazioni (dove vivono 1.620 inquilini) oltre a 258 posti auto.

MM si occupa di tutte le attività di conduzione amministrativa del

patrimonio e di manutenzione degli immobili.

In questi primi 14 mesi di gestione due sono stati i filoni di impegno per

MM. Da un lato la *relazione con gli inquilini*, che si è svolta attraverso

più canali di comunicazione aperti per raccogliere puntualmente le istanze

e le segnalazioni, per ascoltare insomma la voce degli inquilini.

Alcuni numeri: *3.019* sono state le chiamate ricevute al numero verde

dedicato (800.714007 attivo h.24 7 giorni su 7 per segnalazione tecniche,

guasti e disservizi e dalle ore 9 alle 16:30 dal lunedì al venerdì per

richieste di appuntamento amministrativo, telefonico o in presenza a

sportello). Di queste, il *71%* hanno riguardato segnalazioni o richieste

di informazioni di natura amministrativa (con un tempo medio di gestione

pari a *13 giorni*) mentre il *25%* questioni tecniche. Queste ultime hanno

riguardato principalmente l’ambito edile ed elettrico*. *Le restanti

riguardavano lamentele verso altri inquilini o altre segnalazioni.

Le chiamate al numero verde non immediatamente risolte telefonicamente

hanno prodotto *914* appuntamenti fisici presso lo sportello di via Tasso,

oltre a *251* pratiche gestite attraverso successivi contatti telefonici e

*245* con email.

Il secondo filone di impegno per MM nella gestione del patrimonio abitativo

del Comune di Bergamo è stato quello della *manutenzione e cura delle unità

immobiliari*. Da gennaio 2023 ad oggi, a fronte di 630 segnalazioni di

natura tecnica ricevute al numero verde, MM ha gestito *320 sopralluoghi*

(310 segnalazioni risultavano subito essere di competenza degli stessi

inquilini o per alloggi non gestiti da MM). A questi sopralluoghi sono

seguiti *172 interventi* (dopo il sopralluogo in 138 casi è infatti emerso

che la problematica segnalata non era di competenza di MM perché relativa a

interventi di manutenzione straordinaria, oppure a carico

dell’amministratore o dell’inquilino o, ancora, risolta dal building

manager di MM).

Tra i 172 interventi di manutenzione ordinaria, segnaliamo 17 casi in cui

si è provveduto a sostituire la caldaia, 37 interventi di sostituzione

della serratura (principalmente per cambio inquilino); 33 casi hanno

riguardato la manutenzione dell’impianto elettrico. In 19 casi l’intervento

ha riguardato l’impianto idraulico per sostituzione sanitari e/o ricerca di

perdite. In 25 interventi il fabbro è intervenuto per la sostituzione di

serramenti nelle parti comuni, così come 3 sono stati gli interventi di

manutenzione sulle coperture degli edifici, 11 tinteggiature, 11 spurghi e

14 interventi di riqualificazioni varie. 20 sono invece gli alloggi

recuperati che risultavano abbandonati o occupati.

Il nuovo sportello di via Moroni 101 riceverà gli inquilini nei giorni

Lunedì e Giovedì dalle ore 9 alle ore 12:15, mentre Martedì e Mercoledì

dalle ore 9 alle ore 12:15 e dalle ore 14 alle ore 16. Per consentire una

più efficace gestione delle richieste degli inquilini ricordiamo che è

necessario prenotare l’appuntamento allo sportello attraverso il numero

presentare richieste di informazioni, nonché inviare e richiedere copie di

bollettini di pagamento e documenti relativi al contratto di locazione.

*“Il Servizio Abitativo Pubblico *– spiega l’Assessora *Marzia Marchesi* – *è

un servizio complesso, come un piccolo Comune nel comune, ma con esigenze

tutte sue. Il cambio di gestione ha richiesto molte energie, sia per

riprendere l’ordinario che lo straordinario (un esempio: l’anagrafe

utenza). Molto è stato fatto e molto ancora faremo. Ringrazio chi ha

lavorato e chi lavora per il cambio: i servizi del Comune e MM, ma anche

tutti i cittadini e le cittadine che vivono nei nostri alloggi, e tutti gli

inquilini che non hanno chiesto di cambiare alloggio e hanno deciso di

cambiare insieme al nostro servizio. Ogni cambio richiede energia, ma offre

opportunità di miglioramento”.*