Roma, 25 Marzo 2024

lun 25 marzo 2024

Ufficio Stampa

Piacenza

http://www.comune.piacenza.it

Piacenza, 25 marzo 2024

Oggetto: “Calvino fa la conchiglia”, domani martedì 26 marzo presso la

biblioteca Passerini Landi la presentazione del libro di Domenico Scarpa

Si terrà domani, martedì 26 marzo, alle ore 17, presso la biblioteca Passerini Landi, la

presentazione, in collaborazione con Isrec Piacenza, del libro di Domenico Scarpa

“Calvino fa la conchiglia. La costruzione di uno scrittore”. A dialogare con l’autore

sarà Eugenio Gazzola. Il volume, pubblicato da Hoepli nel 2023, è un testo-mosaico,

coerente e composito, in grado di restituire tutto Italo Calvino, ovvero la miriade di

volti che sotto questo nome si sono presentati al pubblico in forme sempre diverse,

sorprendenti ogni volta. Calvino fa la conchiglia quando scrive un racconto

autobiografico dove lui compare sotto forma di mollusco dei primordi, applicato al

suo scoglio e impegnato a fabbricarsi il guscio: e vuole che gli venga solido per

proteggere la sua polpa, e che abbia forma armoniosa e colori limpidi in modo che lo

ammiri chi lo guarda. Per tutta la vita Calvino ha fatto una conchiglia, per tutta la vita

ha costruito con i suoi racconti, i suoi saggi, i suoi romanzi, i suoi testi di genere

inafferrabile, la gioia fisica e mentale di chi legge. Per tutta la vita non ha mai

Domenico Scarpa è nato a Salerno, vive a Pisa e lavora come critico letterario,

docente, curatore di testi e consulente editoriale del Centro studi Primo Levi di

Torino. Ha pubblicato, tra l’altro, Storie avventurose di libri necessari (Gaffi,

2010), Bibliografia di Primo Levi ovvero Il primo Atlante (Einaudi, 2022) e ha curato

nel 2019 il doppio Meridiano Mondadori delle Opere di bottega di Fruttero &

Lucentini. Cura per Sellerio i romanzi di Graham Greene e per Einaudi le opere di

Natalia Ginzburg.

