AGENDA ISTITUZIONALE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE DA LUNEDÌ 25 A DOMENICA 31 MARZO 2024

Lunedì 25 marzo

Ore 9.15, Novara, Aula magna CAAD, corso Trieste 15, l’ assessore Marnati porta i saluti al convegno “Il progetto Surveil, il territorio, il cittadino, l’ospedale”

Ore 10, Torino, Grattacielo Piemonte, piazza Piemonte 1, il presidente Cirio e gli assessor i Chiorino e Tronzano partecipano alla presentazione dell’installazione donata alla Regione d agli allievi delle scuole San Carlo

Ore 11, Torino, Castello del Valentino, viale Mattioli 39, l’ assessore Tronzano interviene alla conferenza stampa di presentazione di “Biennale Tecnologia 2024”

Ore 12.30, Torino, Grattacielo Piemonte, piazza Piemonte 1, piano 41, l’ assessore Chiorino partecipa alla c onsegna simbolica delle chiavi al le 9 Accademie di filiera e alla presentazione di OPLà (Obiettivo Piemonte Lavoro)

Ore 16, Alessandria, Camera di Commercio, via Vochieri 58, l’ assessore Protopapa presenzia all’incontro formativo dedicato ai tecnici sulla Flavescenza dorata

Ore 18, Cortemilia (CN), Municipio, corso Einaudi 1, l’ assessore Protopapa presenzia alla presentazione della programmazione integrata dei fondi Fsc per l’Area omogenea Valle Bormida

Ore 20.30, Acqui Terme (AL), Sala Ex Kaimano, via Ferraris, 5, l’ assessore Protopapa presenzia all’incontro con i produttori della docg Asti e Moscato d’Asti

Martedì 26 marzo

Ore 9, Novara, Confindustria, corso Cavallotti 25, l’ assessore Marnati porta i saluti istituzionali al convegno “Roadshow Innovazione Piemonte”, organizzato da Associazione Nazionale Giovani Innovatori

Ore 10, Torino, Lingotto Fiere, via Nizza 294, il presidente Cirio e gli assessor i Ricca e Tronzano interven gono alla c onferenza di apertura di “VTM – Vehicle & Transportation Meetings”

Ore 10.15, Torino, Circolo dei Lettori, via Bogino 9, l’ a ssessore Poggio partecip a alla “Giornata del Turismo in Piemonte”, promoss a da Unioncamere

Ore 11, Roma, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, via Molise 2, l’ assessore Chiorino partecipa al Tavolo Lear

Ore 13, Torino, Grattacielo Piemonte, piazza Piemonte 1, Sala Trasparenza, il presidente Cirio e l’ assessore Marnati partecipano alla presentazione della Rete di facilitazione digitale in Piemonte con il sottosegretario per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale Alessio Butti

O re 14.30, Ovada (AL), Municipio, l’ a ssessore Poggio partecip a all’incontro del Distretto u rbano del Commercio “Go Ovada”

O re 18, Alessandria, Palazzo Monferrato, l’ a ssessore Poggio partecip a al talk con il direttore de Il Sole 24 Ore Fabio Tamburini “Quo vadis? I dilemmi del nostro tempo”

Mercoledì 27 marzo

Ore 9.45, Busca (CN), il presidente Cirio partecipa ad un sopralluogo al cantiere del Polo scolastico

Ore 10, Roma, Palazzo Brancaccio, via Merulana 248, l’ assessore Chiorino partecipa all’evento di Fondimpresa “Fare formazione, fare futuro. Visione, opportunità, strumenti”

Ore 11, Verzuolo (CN), Comune, il presidente Cirio partecipa alla firma del progetto di ospitalità temporanea della Casa della Salute

Ore 11, Acqui Terme (AL), Ospedale, via Fatebenefratelli 1, l’ assessore Protopapa presenzia all’inaugurazione della nuova apparecchiatura mammografica e radiologica telecomandata

Ore 16.30, Acqui Terme (AL), Movicentro, via Alessandria 9, l’ assessore Protopapa presenzia all’incontro dedicato alle politiche locali del cibo

Giovedì 28 marzo

O re 10.30, Alessandria, Camera di Commercio di Alesandria-Asti, via Vochieri 58, l’ a ssessore Poggio partecip a alla c onferenza s tampa di Alexala “Uno sguardo sul turismo”

Ore 11.30, Quargnento (AL), Cadir Lab, strada Alessandria 13, l’ assessore Protopapa visita il Centro analisi per il settore agroalimentare

Ore 15, Gavi (AL), Consorzio del Gavi, via Mameli 173, l’ assessore Protopapa presenzia all’incontro conclusivo del progetto pilota sul contrasto alla Flavescenza dorata

Ore 21, Galliate (NO), Castello, l’ assessore Marnati interviene al convegno “Comunità energetiche: quale sviluppo, quale futuro? Opportunità e prospettive. Lo stato dell’arte a Galliate”

Venerdì 29 marzo

Ore 10, Asti, Palazzo della Provincia, il vicepresidente Carosso interviene alla presentazione de “Europa più verde e resiliente. Le opportunità per lo sviluppo sostenibile del Piemonte”

