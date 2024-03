(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2024

[Nota per le redazioni] Six Nations Festival Under18 maschile 2024: accredito stampa

21 Marzo 2024

SIX NATIONS FESTIVAL UNDER18 MASCHILE 2024:

PROCEDURA RICHIESTA ACCREDITO STAMPA

Roma – Si informano i colleghi giornalisti e fotografi che è possibile formulare richiesta di accredito stampa per le tre giornate del Festival Sei Nazioni Under 18 maschile in programma allo Stadio Lanfranchi di Parma dal 30 marzo al 7 aprile.

Si forniscono di seguito informazioni utili circa il processo di accreditamento stampa.

CALENDARIO GARE

1a giornata – 30 marzo 2024

ore 11:00 – Georgia v Scozia

ore 13:15 – Italia v Portogallo

ore 15:30 – Irlanda v Francia

ore 17:45 – Inghilterra v Galles

2° giornata – 3 aprile 2024

ore 11:00 – Galles v Portogallo

ore 13:15 – Scozia v Inghilterra

ore 15:30 – Georgia v Francia

ore 17:45 – Italia v Irlanda

3° giornata – 7 aprile 2024

ore 11:00 – Portogallo v Irlanda

ore 13:15 – Francia v Galles

ore 15:30 – Inghilterra v Georgia

ore 17:45 – Scozia v Italia

Nella domanda è necessario indicare:

Nome

Cognome

Data e luogo di nascita

Testata

Numero tessera professionale*

Ruolo (giornalista, fotografo, operatore tv)

L’Area Comunicazione di FIR rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Simona De Toma

Area Comunicazione e Relazioni con i Media

Comunicazione

Media Operations Manager

