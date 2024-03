(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2024

(AGENPARL) – gio 21 marzo 2024 ANTIMAFIA. LA SALANDRA (FDI), PARTITI UTILIZZINO STRUMENTI ESISTENTI PER SELEZIONE CLASSE DIRIGENTE

“È stato rimarcato bene anche oggi dal presidente Colosimo, in occasione della Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie: è innegabile che ci sia stato un cambio di passo della mafia ma i principi restano e gli strumenti di contrasto già esistono, se pure alcuni andrebbero aggiornati. La prima cosa che dovrebbero fare tutti i partiti, trasversalmente e senza ritenersi esentati di diritto, è il controllo preventivo sulle liste dei candidati alle elezioni di ogni livello, comprese le prossime amministrative di giugno. Siamo noi che dobbiamo selezionare la classe dirigente, in base ai criteri chiarissimi vigenti, e vigilare sui trasformismi di alcuni modelli civici”. Così il deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra, componente della Commissione Antimafia.

