Comunicato stampa – Rinvenimento ordigno bellico via Alcide De Gasperi

(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2024

(AGENPARL) – mer 20 marzo 2024 Prefettura di Viterbo

Ufficio Territoriale del Governo

COMUNICATO STAMPA

Viterbo, 20 marzo 2024

OGGETTO: Rinvenimento ordigno bellico in Comune di Viterbo – via Alcide de Gasperi.

Nel pomeriggio odierno, nel territorio del Comune di Viterbo, in un cantiere in prossimità di

via Alcide De Gasperi, è stato rinvenuto un ordigno bellico inesploso risalente all’ultimo conflitto

mondiale.

Nell’immediatezza, si è provveduto a presidiare l’intera area già transennata, con l’ausilio

delle Forze di Polizia e della Polizia Locale di Viterbo. Tale presidio continuerà ad essere assicurato

h24, fino a cessate esigenze.

La Prefettura ha provveduto, in data odierna, ad attivare il Centro Coordinamento dei

Soccorsi (CCS) e il Comune ha provveduto per il Centro Operativo Comunale (COC).

Nel pomeriggio è stata organizzata una prima riunione di coordinamento in Prefettura, nella

quale, in attesa di ulteriori approfondimenti tecnici da parte degli artificieri, è stato fatto un primo punto

della situazione sulle possibili esigenze.

E’ stata concordata col Comune la necessità di emanare con immediatezza un’ordinanza per

interdire l’area circostante il cantiere alla circolazione dei mezzi pesanti.

Nella giornata di domani, sarà effettuata una valutazione più approfondita, alla luce degli

accertamenti tecnici che saranno svolti dagli specialisti.