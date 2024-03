(AGENPARL) - Roma, 19 Marzo 2024

(AGENPARL) – mar 19 marzo 2024 PESCA. MARCHETTO ALIPRANDI (FDI): BENE MASAF IN AIUTO AI PESCATORI

“Dall’anno 2023 a tutt’oggi, in Veneto ed Emilia Romagna, si è moltiplicata a dismisura la colonizzazione del granchio blu nelle nostre coste, specie che distrugge sistematicamente tutto ciò che incontra, come cozze, vongole, orate, branzini. Ai pescatori, agricoltori del mare, riconoscendo il carattere di eccezionalità, il ministro Lollobrigida ha esteso l’applicazione del Fondo di solidarietà modificando la legge 102 del 2004.

Il settore della pesca e dell’acquacoltura, pesantemente colpito da questa gravissima calamità, potrà beneficiare degli interventi compensativi affinché non sia penalizzata ulteriormente la nostra marineria, già in decremento del 40% nei recenti periodi. Ringraziamo il ministro per la risposta immediata ai Territori e alle Imprese per garantire la continuazione del pescato di qualità che potremo gustare sulle nostre tavole”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Marina Marchetto Aliprandi.

