UNIVERSITÀ. ROSCANI(FDI) REGIONE LAZIO RAFFORZA SOSTEGNO AGLI STUDENTI.

“La Regione Lazio, attraverso DiSCo Lazio, l’ente regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza, conferma il proprio sostegno agli studenti universitari. Sono stati infatti dichiarati vincitori tutti i 5.653 studenti idonei in attesa di rientrare nella graduatoria del ‘Bando diritto allo studio 2023/2024’. Come sottolineato dal commissario straordinario di DiSCo Lazio Giorgio Ciardi, per l’anno accademico 2023-24, vengono destinati oltre 179 milioni di euro in favore di oltre 35mila studenti: dati che evidenziano un progressivo aumento delle risorse e degli studenti beneficiari, dimostrando l’efficacia delle politiche regionali nel favorire l’accesso all’istruzione superiore. La Regione Lazio si conferma quindi un punto di riferimento nel garantire opportunità di studio e crescita personale per i giovani, investendo sempre più nelle future generazioni e nel loro successo accademico”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Fabio Roscani.

