(AGENPARL) – ven 15 marzo 2024 Camera dei Deputati

Ufficio stampa

Comunicato

15 marzo 2024

Nuove droghe e violenza minori, audizione Garlatti

Martedì alle 14.15 diretta webtv

Martedì 19 marzo, alle ore 14.15, presso l’Aula del III piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, in merito all’indagine conoscitiva sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con focus sulla diffusione di alcool, nuove droghe, aggressività e violenza, svolge l’audizione di Carla Garlatti, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

Com02274