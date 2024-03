La Commissione europea ha dato il via libera alla creazione di un database per monitorare tutte le armi da fuoco nell’UE

(AGENPARL) - ROMA, 15 Marzo 2024 - La Commissione europea ha dato il via libera alla creazione di un database per monitorare tutte le armi da fuoco nell’Unione europea. Un comitato composto dal Parlamento europeo e dal Consiglio ha concordato di istituire un sistema di database per tracciare milioni di armi presumibilmente in possesso civile in tutta l’Unione europea.

Secondo quanto riportato da Politico, si stima che oltre “35 milioni” di armi da fuoco siano in possesso privato, e il tracciamento di queste armi è presentato come un mezzo per contrastare la violenza delle bande e il terrorismo. Questo database segue il passaggio, avvenuto nel 2022, dai registri cartacei dei rivenditori di armi ai registri elettronici, che possono ora essere inseriti in un registro centralizzato. Bernd Lange, membro della commissione parlamentare per il commercio, ha dichiarato: “Ci sono ancora controlli insufficienti sull’importazione e sull’esportazione di armi da fuoco. In America Latina, ad esempio, molte attività illegali e sparatorie coinvolgono armi contrabbandate dall’Europa; il rivedere le normative inadeguate era più che necessario”.

Il controllo sulle armi è diventato una questione cruciale in Europa nel corso del XX secolo, specialmente nel Regno Unito. Il 14 settembre 2014 un rapporto online del Daily Mail del 2009 che esaminava il Firearms Act del 1997 – la pietra miliare della legislazione sulle armi nel Regno Unito del XX secolo – e ha scoperto un aumento della violenza dopo l’entrata in vigore della legge. Effettivamente, il Daily Mail online ha definito il Regno Unito come “il paese più violento d’Europa”, citando dati interni che indicavano che il Regno Unito aveva tassi di violenza peggiori rispetto agli Stati Uniti e al Sud Africa.

Il controllo delle armi in Gran Bretagna è stato implementato gradualmente, iniziando subito dopo la prima guerra mondiale e progredendo con crescente severità durante gli anni ’90. Nel 1997, con l’adozione del Firearms Act, che praticamente vietava tutte le armi da fuoco, si prometteva una riduzione della criminalità e un aumento della sicurezza per il popolo britannico. Tuttavia, il risultato fu l’emergere della Gran Bretagna come “il paese più violento d’Europa”.

Le restrizioni sul possesso di armi in Gran Bretagna ebbero inizio dopo la prima guerra mondiale con il Firearms Act del 1920. Questo atto fu motivato da una combinazione di sentimenti emotivi, compresa la stanchezza pubblica dopo il conflitto e il timore che un aumento delle armi da fuoco, provenienti dai campi di battaglia, avrebbe portato ad un aumento della criminalità.

Il Firearms Act del 1920 non proibiva il possesso di armi da fuoco, ma richiedeva che i cittadini ottenessero un certificato governativo prima di poterne possedere una. Questa fase ricorda da vicino le attuali pratiche presenti in vari Stati degli Stati Uniti, dove per ottenere un’arma da fuoco è richiesta un’identificazione del proprietario del fuoco (come nell’Illinois) o deve essere approvata dalla polizia (come nel Massachusetts), o entrambi.

Tredici anni dopo l’approvazione del Firearms Act, il Parlamento britannico approvò il Firearms and Imitation Firearms Bill, che equiparava legalmente il possesso di repliche di armi a quello delle armi vere, a meno che il proprietario non potesse dimostrare un motivo legale per possederle. Questo richiamo alla legislazione della California?

Successivamente, nel 1937, il Firearms Act estese le restrizioni ai fucili da caccia e conferì ai capi della polizia il potere di aggiungere condizioni ai certificati individuali per armi da fuoco private, come osservato dall’autore Frank Miniter.

Durante la seconda guerra mondiale, la Gran Bretagna continuò a rilasciare certificati per il possesso di armi da fuoco. Tuttavia, al termine del conflitto, l’atteggiamento nei confronti del controllo delle armi si era radicato così profondamente nella società che l’autodifesa non era più considerata un motivo valido per ottenere un tale certificato.

Le armi erano principalmente destinate allo sport o alla caccia.

Nel 1987, Michael Ryan uccise sedici persone a Hungerford, incluso sua madre, ferendone altre quattordici, prima di suicidarsi. Secondo la Biblioteca del Congresso, Ryan utilizzò fucili legalmente posseduti per compiere l’attacco. Questo episodio portò all’approvazione del Firearms Act del 1988, che vietava i fucili autocaricanti ad alta potenza e le armi a raffica, e introdusse standard più rigorosi per ottenere un certificato governativo per il possesso di un fucile.

Nel 1996, Thomas Hamilton uccise sedici bambini e il loro insegnante in una scuola elementare a Dunblane, in Scozia, prima di suicidarsi. Utilizzò due fucili e quattro pistole legalmente posseduti. Questo tragico evento portò all’approvazione del Firearms Act del 1997.

Anche se molti sostenitori del controllo delle armi chiedevano un divieto totale del possesso privato di armi, il Firearms Act del 1997 non proibiva tutte le armi da fuoco, ma rendeva estremamente oneroso e lungo il processo di ottenimento del certificato per possedere un’arma lunga.

Nonostante l’approvazione di ulteriori leggi per affrontare la violenza armata, i risultati non furono soddisfacenti. Nel 2009, dodici anni dopo l’approvazione del Firearms Act del 1997, il Daily Mail Online riportò che la Gran Bretagna era “il paese più violento d’Europa”, con dati interni che indicavano tassi di violenza più elevati rispetto agli Stati Uniti e al Sud Africa.

Negli Stati Uniti, ruoli simili a quelli dei capi della polizia britannici sono ricoperti dai dipartimenti di polizia del Massachusetts, che hanno l’autorità finale su chi può o non può possedere un’arma da fuoco.