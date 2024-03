Comunicato stampa “ Tre nuove isole salvagente e nuova segnaletica orizzontale in via Verdi”

(AGENPARL) – ven 15 marzo 2024 Gentili Giornalisti,

Tre nuove isole salvagente e nuova segnaletica orizzontale in via Verdi

“Interventi urgenti realizzati in tempi rapidi per la sicurezza dei pedoni”

Sono stati avviati i lavori per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali in via Verdi, dove in passato si sono registrati diversi incidenti di cui alcuni con gravissime conseguenze.

Per migliorare la sicurezza dei pedoni, il Comune di Voghera ha deciso di realizzare due interventi: da una parte vengono installate 3 isole salvagente in corrispondenza degli altrettanti attraversamenti pedonali di via Verdi, dall’altra viene riformulata la segnaletica orizzontale attraverso l’inserimento della riga continua zebrata che vieta il soprasso alle auto e segnala ai conducenti dei veicoli l’approssimarsi degli attraversamenti pedonali. La zebratura della riga si interrompe in corrispondenza delle intersezioni dove diventa tratteggiata, per consentire la svolta delle auto. Le corsie di marcia, inoltre, vengono ristrette alla misura di 3,5 metri (pari a quelle previste sulle autostrade).

Le 3 nuove isole salvagente sono state realizzate con strutture in materiale plastico rimuovibile, con l’obiettivo di concludere la posa dell’opera in tempi più rapidi rispetto alle strutture in porfido.

“Si tratta di un progetto – commenta l’Assessore alla Polizia Locale William Tura – avviato lo scorso anno, quando abbiamo dato mandato al Comandante di analizzare tutte le possibili soluzoni da mettere in campo per rendere più sicura via Verdi, alla luce delle problematiche viabilistiche che hanno portato a ripetuti episodi anche molto gravi. Insieme al Comando abbiamo valutato tutte le possibili soluzioni viabilistiche e abbiamo optato, in linea con i recenti dettami ministeriali e con ciò che accade nella maggior parte dei Comuni, per l’installazione delle tre isole salvagente per proteggere gli attraversamenti pedonali. Contemporaneamente, l’aggiornamento della segnaletica orizzontale mira a impedire alle auto le manovre di sorpasso proprio in prossimità degli attraversamenti pedonali . Vista l’urgenza dell’intervento, abbiamo investito in tempi rapidi 18mila euro di cui avevo chiesto lo stanziamento in occasione della variazione di bilancio e la realizzazione è avvenuta solo ora per l’attesa delle migliori condizioni atmosferiche”.

