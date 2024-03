Sabato 16 marzo, presso la Biblioteca Comunale di Alatri Luigi Ceci, tavola rotonda in occasione del 750º anniversario dalla morte di San Tommaso d’Aquino

(AGENPARL) - ROMA, 14 Marzo 2024 - Sabato 16 marzo, presso la Biblioteca Comunale Luigi Ceci, si terrà una stimolante tavola rotonda in occasione del 750º anniversario dalla morte di San Tommaso d’Aquino, il celebre teologo e filosofo nato a Roccasecca dei Conti d’Aquino. L’evento offrirà un’opportunità unica di approfondire la figura di San Tommaso da diverse prospettive, grazie alle relazioni di esperti nel campo. Suor Rosa Goglia condurrà una riflessione sull’attualità di San Tommaso, evidenziando l’importanza e il significato del suo pensiero nell’odierna società. Il Professore Biagio Cacciola offrirà una disamina sull’incontro tra ragione e fede nel pensiero del santo, esplorando il suo contributo alla sintesi tra filosofia e teologia. Inoltre, il fisico Mario Catullo presenterà una visione del genio di San Tommaso, esaminando il suo impatto e la sua influenza nel campo della scienza e della filosofia. La tavola rotonda sarà moderata da Antonio Agostini, che guiderà il dibattito tra i relatori e il pubblico presente, facilitando lo scambio di idee e opinioni. Per rendere l’evento ancora più coinvolgente, il maestro Tarcisio Ciavardini offrirà un intermezzo musicale, arricchendo l’atmosfera della manifestazione con le sue performance. Non perdete l’occasione di partecipare a questa interessante tavola rotonda dedicata a uno dei pensatori più influenti della storia, San Tommaso d’Aquino, e di approfondire la sua eredità e il suo significato per il mondo contemporaneo. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti gli interessati.