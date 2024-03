“Ecco i vincitori 2024 del ‘fare impresa’”: 11 tra PMI innovative e grandi aziende premiate agli Assolombarda Awards

(AGENPARL) – gio 14 marzo 2024 Assolombarda Awards 2024

Le aziende e i progetti vincitori

Categoria PMI: sotto i 250 dipendenti

Categoria grandi imprese: sopra i 250 dipendenti.

PREMIO SOSTENIBILITÀ

Dedicato a Giorgio Enrico Falck.

Consegna il premio Enrico Falk, Presidente del Consiglio di Falck Spa.

SO.GE.M.I.

https://www.sogemispa.it/

L’azienda

Sogemi, Società partecipata dal Comune di Milano, è proprietaria e gestore del Mercato

Agroalimentare Milano. Svolge un servizio di pubblica utilità, di interesse generale per la Città, la

Provincia milanese e la Regione Lombardia, ed essenziale per garantire l’approvvigionamento, la

distribuzione, la sicurezza alimentare, la qualità e il controllo dei prezzi dei prodotti alimentari

freschi.

Il progetto vincitore

SO.GE.M.I. vince il premio sostenibilità “Giorgio Enrico Falck” nella categoria PMI grazie al progetto

“FOODY 2025”, che prevede un intervento di rigenerazione sull’area dei mercati agroalimentari di

Milano attraverso due nuovi padiglioni ortofrutta, nuove piattaforme logistiche e un rinnovato

palazzo affari che impattano su diversi ambiti della sostenibilità. Il miglioramento della situazione

esistente passa da una serie di interventi atti a ridurre il quantitativo di emissioni di anidride

carbonica in atmosfera, attraverso soluzioni che vanno dall’utilizzo di un sistema di scambio termico

centralizzato tramite acqua di falda a servizio di sistemi di refrigerazione, all’installazione di moduli

fotovoltaici, passando dall’integrazione di superfici verdi e alberate fino all’implementazione della

mobilità elettrica e dei sistemi di ricarica. Il progetto delle aree verdi è stato realizzato con LAND Italia.

NTT DATA Italia

https://it.nttdata.com/

GRANDE IMPRESA

L’azienda

NTT DATA Italia è parte della multinazionale giapponese NTT DATA, uno dei principali player a livello

mondiale nell’ambito della Consulenza e dei Servizi IT. Digitale, Consulenza, Cyber Security e System

Integration sono solo alcune delle principali linee di business. La sua missione è creare valore per i

propri clienti attraverso l’innovazione. NTT DATA conta su una presenza globale in oltre 50 paesi, più di

190.000 professionisti e una rete internazionale di centri di ricerca e sviluppo a Tokyo, Palo Alto e

Cosenza. NTT DATA è presente in Italia con oltre 6.000 dipendenti a Milano, Roma, Torino, Genova,

Bologna, Treviso, Pisa, Napoli, Cosenza, Bari e Salerno.

Il progetto vincitore

A fronte di un’importante espansione occupazionale, NTT DATA ha dovuto considerare la

riorganizzazione della propria sede di Milano e, nel farlo, si è lasciata guidare dai temi di sostenibilità

ambientale ottenendo così il premio sostenibilità degli Assolombarda Awards per la categoria

grandi imprese. I nuovi spazi per gli uffici sono stati individuati nel complesso The Sign, il progetto di

rigenerazione urbana di COVIVIO che ha trasformato in un Business District dedicato alle aziende e alla

città l’area delle ex Fonderie Vedani. Dopo un’importante azione di bonifica dell’area, sono stati

realizzati gli edifici Near Zero Energy Building (NZEB) in classe energetica A che hanno conseguito la

certificazione LEED Platinum. NTT DATA ha qui trasferito la propria sede concependo l’allestimento dei

propri uffici coerentemente con le nuove logiche di gestione degli spazi, in termini sia di vivibilità sia di

fruizione, e implementato politiche di gestione ambientale che hanno portato al conseguimento della

certificazione ISO14001. NTT DATA attraverso la domotica telegestisce attivamente il funzionamento

degli immobili che sono alimentati interamente da fonti rinnovabili come l’energia solare prodotta dagli

impianti fotovoltaici in copertura; Ha inoltre provveduto alla realizzazione di infrastrutture per la

ricarica elettrica di automobili e motocicli al fine di promuovere la mobilità sostenibile.

PREMIO RESPONSABILITÀ E CULTURA

Dedicato a Carlo Alberto Albertini.

Consegnano il premio il fratello Gabriele Albertini, già sindaco di Milano, e la figlia Veronica

Albertini.

PINK FROGS COSMETICS SOCIETÀ BENEFIT



L’azienda

Pink Frogs Cosmetics è una società specializzata nella produzione di cosmetici conto terzi fondata

nel 1979 come consolidamento di un’impresa familiare nata già nel 1939. Si occupa di sviluppo e

produzione di cosmetici moderni ed efficaci con elevati standard di qualità, sicurezza e rispetto per

l’ambiente. I clienti di Pink Frogs operano in tutti i canali distributivi dall’e-commerce alle

profumerie, passando dai monomarca fino alle farmacie e parafarmacie e poi ancora GDO, saloni

parrucchieri, centri di estetica professionale ed erboristerie.

Il progetto vincitore

Si tratta di un progetto di sostenibilità sociale che si svolge a Rozzano – dove la sede opera – dedicato

all’inclusione di adolescenti affetti da sindrome da spettro autistico. Il progetto prevede il

coinvolgimento di 10 “ragazzi speciali” e 30 studenti di scuola superiore che, ogni settimana, svolgono

attività e laboratori per favorire rapporti di amicizia che sono spesso preclusi a persone disabili. Gli

incontri avvengono sotto il controllo di personale qualificato presso la Società Cooperativa Il Balzo

di Rozzano.

https://new.abb.com/it

GRANDE IMPRESA

L’azienda

ABB è un leader tecnologico nell’elettrificazione e nell’automazione, che contribuisce a costruire un

futuro più sostenibile ed efficiente nella gestione delle risorse. Le soluzioni del Gruppo combinano

know-how ingegneristico e software per ottimizzare le modalità con cui i beni vengono prodotti,

movimentati, alimentati e utilizzati. Con una storia di eccellenza iniziata oltre 140 anni fa, le oltre

105.000 persone di ABB sono impegnate a promuovere innovazioni che accelerano la trasformazione

industriale.

Il progetto vincitore

ABB ha fatto del tema educativo il perno del suo impegno in ambito Corporate Social

Responsibility, su cui è impegnata da oltre 20 anni. Supportata anche da partnership di valore, come

quella con Junior Achievement – la più vasta organizzazione non profit al mondo impegnata

sull’educazione all’imprenditorialità – ABB ha sviluppato progetti come il premio “Impresa 5.0” rivolto

a studentesse e studenti in ambito STEM, RoboCup e RoboLab focalizzati sulla diffusione di

competenze in ambito robotica, e l’iniziativa Digital&Green

per le ragazze e a ragazzi delle scuole medie

per valorizzare le nuove professioni tecnologiche legate alla sostenibilità. Un percorso che nel 2023 ha

raggiunto oltre 20.000 studenti in Italia. Grazie all’impegno diretto delle sue persone volontarie e

all’importante contributo finanziario sostenuto, ABB ottiene il premio “Carlo Alberto Albertini” per la

categoria grandi imprese con un programma sull’education particolarmente ricco e articolato, che

interviene con incisività sul territorio per avvicinare le nuove generazioni alle discipline STEM e alla loro

applicazione nel mondo industriale.

PREMIO PERFOMANCE

Dedicato a Silvio Berlusconi.

Consegnano il premio Fedele Confalonieri, Presidente Mediaset, e Adriano Galliani, Presidente Monza

Calcio.

Le imprese vincitrici sono quelle che meglio si posizionano secondo cinque parametri di redditività

e andamento economico:

1. ROA – Return On Assets;

2. ROE – Return on Equity;

3. Margine operativo in percentuale sul fatturato;

4. Crescita del fatturato;

5. Aumento del numero dei dipendenti.

ENEGREEN



L’azienda

ENEGREEN è una società con sede a Codogno (LO) attiva nel settore dell’installazione di impianti

elettrici in edifici. In particolare, l’azienda offre servizi per la realizzazione di opere elettriche,

termoidrauliche e edili in genere. Il fatturato nel 2022 è di 241 mln €, cresciuto dal 2021 dell’280,3%.

Motivazione della premiazione

Enegreen si posiziona oltre il 95° percentile della distribuzione settoriale per i primi quattro indicatori

e rispetta il vincolo del quinto indicatore.

MONIER

https://www.bmigroup.com/it/

GRANDE IMPRESA

L’azienda

L’impresa è attiva nel settore della fabbricazione di prodotti per l’edilizia ed è parte di un gruppo

multinazionale. Il fatturato nel 2022 si è chiuso con 125 mln €.

Motivazione della premiazione

Monier si posiziona oltre il 90° percentile della distribuzione settoriale per i primi quattro indicatori e

rispetta il vincolo del quinto indicatore.

PREMIO DESIGN

Dedicato a Ernesto Gismondi.

Consegna il premio Carlotta de Bevilacqua, Presidente e Amministratrice Delegata di Artemide.

TECNO

http://www.tecnospa.com

L’azienda

Tecno, fondata nel 1953 è leader nella realizzazione di architetture d’interni per ambienti di lavoro

e spazi collettivi e nella progettazione e produzione di arredi per uffici e aree ad alta

frequentazione fino a grandi stazioni e aeroporti. Il marchio Tecno identifica un’azienda che guarda

all’ingegneria e all’innovazione tecnologica e che continua a considerare essenziale la qualità del

design, dei materiali e dell’artigianalità, permettendo così ai propri prodotti di vincere le sfide imposte

dal futuro.

Il progetto vincitore

WQube un innovativo sistema a cellula che definisce una serie di multispazi flessibili e integrabili

tra loro, da implementare e riorganizzare nel tempo a seconda delle esigenze.

Uffici direzionali e operativi, sale meeting e videoconferenze, zone comuni e aree per l’attesa o dedicate

al retail si compongono partendo da una struttura5 leggera ed essenziale fino a creare interi network

interconnessi. WQube è una soluzione non invasiva perfetta per riqualificare luoghi inutilizzati,

aggiornare spazi tradizionali e trasformare contesti destinati ad altri usi. Un sistema dall’estetica

minimalista con vetri e pannelli che appaiono sospesi e in cui è celato un sistema domotico integrato

super accessoriato. Installabili in modo immediato in qualunque luogo e senza la necessità di interventi

strutturali, WQube permette di allestire ambienti leggeri ed eleganti con il massimo del comfort. Sono

questi i motivi che hanno permesso a Tecno di essere premiata nella categoria design come PMI.

BOFFI

http://www.boffi.com

GRANDE IMPRESA

L’azienda

Boffi è un’azienda italiana di arredamento produttrice di cucine, bagni e sistemi di design

contemporaneo, fondata nel 1934 da Piero Boffi.

Novant’anni che hanno visto aperture strategiche nelle capitali del design, integrazione

collaudata tra manualità e tecnologia, progetti tailor-made, studio sui migliori materiali,

collaborazioni e partnership ricercate. Molte le intuizioni, come quella di proporre una brandextension per fornire una visione d’insieme: dalle cucine diventate icone, ai bagni fino ad arrivare

all’integrazione di altre realtà. Si comincia con De Padova nel 2015, operazione che porterà i due

brand made in Italy a collaborare in modo molto stretto allo sviluppo di un percorso di forte

internazionalizzazione già da tempo intrapreso da entrambe le aziende, con l’obiettivo di sostenere il

“saper fare italiano” nel mondo, formando un gruppo dalla capacità di penetrazione capillare, nel

domestico e nel contract. Nel 2019 si aggiunge anche ADL con i suoi sistemi di partizione.

Il progetto vincitore

Sono trascorsi vent’anni tra il lancio originale della cucina e la sua nuova proposta CASE 5.0, un

periodo nel quale tecnologia e design hanno fatto notevoli passi avanti ed in cui Boffi e Piero Lissoni

hanno avuto modo di studiare ed ascoltare il consumatore. La rivisitazione delle forme ha visto

l’evoluzione in CASE 5.0 trovando ulteriori implementazioni funzionali ed estetiche con l’uso dei

materiali quali il vetro e nuove finiture come l’argilla spatolata. L’anta costruita appositamente per

CASE 5.0 in vetro di 6mm di spessore con effetto folding, processo in cui il vetro va a coprire la struttura

dell’anta stessa e la testa della maniglia, favorendo continuità materica. CASE 5.0 è un progetto

tecnologico e architettonico, con rinnovati sistemi, materiali e spazialità: ottiene il premio Ernesto

Gismondi come grande impresa.

PREMIO DIGITALIZZAZIONE

Dedicato a Domenico Zucchetti.

Consegna il premio la figlia Cristina Zucchetti, Presidente Zucchetti Group.

INTELLICO



L’azienda

Intellico è specializzata nella progettazione e implementazione di soluzioni e prodotti SaaS di

Explainable AI (XAI) per il settore B2B in ambito Smart Factory, Smart Retail e Smart Service. In

particolare, le soluzioni proposte per il settore industriale sono pensate per supportare le aziende che

vogliono migliorare il modo in cui danno forma ai propri prodotti, dall’idea fino alla progettazione e alla

produzione, introducendo l’Intelligenza artificiale come strumento di lavoro nel proprio

quotidiano, secondo un modello che vede l’individuo al centro del processo decisionale.

Il progetto vincitore

L’innovazione in ambito food è sempre più un parametro chiave di competitività. In questo senso, l’AI

può dare un contributo di efficienza al processo di R&D, accelerando lo sviluppo di nuovi prodotti e

riducendo lo spreco di materie prime. Perfetti Van Melle – società multinazionale leader del settore

confectionery, tra i primi produttori al mondo di chewing gum e caramelle – ha coinvolto Intellico, con

l’obiettivo di sperimentare l’uso di modelli AI a supporto delle attività di formulazione, ottenendo

predizioni sia su parametri fisici sia sensoriali. Il progetto di Intellico vince il premio

digitalizzazione per la categoria PMI perché ha tradotto un modello AI in uno strumento d’uso

quotidiano: si è osservata una notevole riduzione del numero di test di laboratorio del 30%, la

possibilità di sperimentare in un laboratorio virtuale nuove formulazioni, e l’interazione uomomacchina attraverso l’Explainable AI ha consentito una migliore comprensione dei modelli e dei

fenomeni analizzati incrementando le competenze del team.

CDI CENTRO DIAGNOSTICO ITALIANO



GRANDE IMPRESA

L’azienda

Attivo nella città di Milano dal 1975, il Centro 7Diagnostico Italiano è una struttura sanitaria

ambulatoriale orientata alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura in regime di day hospital. È

presente sul territorio lombardo attraverso un network di 34 strutture. Ogni anno serve oltre 500mila

pazienti ed effettua oltre 5 milioni di analisi di laboratorio. Accreditato con il Servizio Sanitario

Nazionale per le aree di medicina di laboratorio, imaging, medicina nucleare e radioterapia – oltre che

per le visite specialistiche ambulatoriali nelle sedi di Milano – CDI dispone di un’area privata, in

convenzione con i maggiori fondi assicurativi e di un’area a servizio delle aziende per la medicina del

lavoro, il monitoraggio ambientale e i corsi di prevenzione.

Il progetto vincitore

Il progetto AIpostCOVID – per il quale CDI ottiene il premio “Domenico Zucchetti” come grande

impresa – ha sviluppato un modello di intelligenza artificiale in grado di prevedere, con

un’accuratezza fino al 94%, l’insorgenza di complicanze polmonari a lungo termine nei pazienti