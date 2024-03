(AGENPARL) – gio 14 marzo 2024 AGENDA ASSESSORI VENERDÌ 15 MARZO 2024

Ore 9.30 – L’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi interviene al convegno “Roma Circolare. Per una nuova economia: la Capitale fa la differenza” ( Sala della Protomoteca, Campidoglio )

Ore 10 – L’assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità Monica Lucarelli partecipa all’inaugurazione della “Scala della legalità” (Plesso Municipale Roma VI delle Torri, in corrispondenza dell’accesso in via Amico Aspertini)

Ore 10.30 – L’assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti Andrea Catarci riceve il giuramento per l’acquisizione della Cittadinanza italiana di cinque neo diciottenni, insieme alla presidente della Commissione Pari Opportunità Michela Cicculli, alla presidente della Commissione Politiche Sociali Nella Converti, al consigliere delegato per le Politiche giovanili Lorenzo Marinone e alla presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli (Sala Rossa – Palazzo dei Conservatori, piazza del Campidoglio)