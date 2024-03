Re: CARTELLA STAMPA (COMUNICATO+FOTO+VIDEO) – Piano di marketing territoriale: nasce la Cabina di regia del Turismo del Comune di Figline e Incisa Valdarno

(AGENPARL) – mer 13 marzo 2024 causa mancato caricamento nella precedente mail.

> *Piano di marketing territoriale: nasce la Cabina di regia del Turismo del

> Comune di Figline e Incisa Valdarno*

> *Ieri il primo tavolo* *che coinvolge Amministrazione comunale,

> associazioni di categoria e operatori turistici del territorio, oltre a

> JFC, la società specializzata che ha curato il Piano*

> *PALAZZO COMUNALE, 13 MARZO 2024* – Si è svolto nella giornata di ieri il

> primo incontro della *Cabina di regia del Turismo*, *step ulteriore del

> Piano di marketing territoriale*, commissionato dal *Comune di Figline e

> Incisa Valdarno e curato da JFC*, società specializzata in consulenza

> turistica e marketing territoriale. Il Piano è stato presentato lo scorso

> novembre ed è il frutto di un *percorso partecipativo *portato avanti

> attraverso incontri che hanno direttamente *coinvolto i referenti di

> varie realtà* della zona (tra cui 18 referenti delle *associazioni di

> categoria*, di volontariato, culturali e di promozione sociale; 31 *stakeholders

> turistici*; 6 referenti provenienti dal *settore pubblico*) e, attraverso

> un q*uestionario online, anche i cittadini residenti *o tutti coloro che

> per varie ragioni, professionali e non, conoscono bene il territorio

> comunale.

> Un processo che ha dato e darà preziose *indicazioni sulle potenzialità

> turistiche dell’area figlinese e incisana* e di cui fa parte anche il

> percorso avviato ieri della *Cabina di regia, composta da Amministrazione

> comunale, associazioni di categoria, JFC *(che accompagnerà le parti

> coinvolte almeno in queste prime fasi della cabina) e *operatori

> turistici* di vari comparti, tra cui* Human Company, Hotel Villa

> Casagrande, Bioagriturismo Il Poderaccio e l’agenzia di viaggio Ti Ci Porto

> IO*.

> L’obiettivo della Cabina di regia del Turismo, che ha *potere prettamente

> consultivo*, è quello di confrontarsi sulle *strategie da perseguire*,

> partendo da quanto emerso nel Piano, e fornire quindi ulteriori *indicazioni,

> utili all’Amministrazione per comprendere e decidere quali politiche

> attivare* al fine di ampliare e migliorare l’offerta turistica del

> territorio, perseguendo i criteri di sviluppo consapevole e sostenibile del

> turismo richiesti dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

> Tra le *azioni principali e più di lungo corso* individuate come

> necessarie e affrontate dal tavolo, sono emerse l’*esigenza di creare una

> specifica brand identity per il territorio* e la necessità di *adeguare

> il servizio svolto dall’ufficio di Informazione e Accoglienza turistica –

> IAT*, oggi affidato alla Pro Loco “Marsilio Ficino” di Figline, in

> relazione a come la funzione dell’ufficio IAT stesso è *cambiata negli

> anni con nuovi servizi e modalità*.

> Per quanto riguarda invece le *azioni su cui lavorare a breve termine in

> vista della stagione estiva*, ormai alle porte, si è pensato innanzitutto

> alla necessità di *creare una vera e propria rete tra gli stakeholders

> turistici del territorio*, alla definizione di *nuove esperienze e

> pacchetti condivisi *dai vari operatori turistici, di cui i turisti

> possano usufruire sul territorio stesso (come, ad esempio, percorsi

> enogastronomici), e di una *campagna di sensibilizzazione

> sull’accoglienza turistica* rivolta ai residenti. Azioni su cui si

> concentrerà il *prossimo tavolo previsto per aprile*.

> *Nelle prossime settimane*, inoltre, l’ufficio Servizi Cultura e

> Marketing territoriale del Comune FIV terrà un *incontro con “Ambito

> Turistico Firenze e Area fiorentina” e “Toscana Promozione Turistica”*

> per spiegare come è stata avviata e quanto è emerso dalla Cabina di regia

> del Turismo.

> “Già da questa prima riunione della Cabina di regia – commenta l’assessora

> alla Promozione del territorio, Francesca Farini, – che rappresenta il *primo

> atto concreto delle azioni suggerite dal Piano di marketing territoriale*,

> si è creata una *bella sinergia fra tutti gli attori coinvolti*. Durante

> l’incontro, sono *emerse diverse priorità* che potremo quindi sviluppare

> nel prossimo futuro. Ci siamo così dati *appuntamento fra un mese*,

> proprio *per riflettere e capire quali azioni concrete possiamo attivare

> già in questi primi mesi* di vita del Piano di marketing territoriale: un

> progetto che ci pone obiettivi molto importanti sullo sviluppo del turismo

> da qui al 2030 e che quindi deve essere strutturato a dovere, con vari step

> e un confronto costante. Sono convinta che *già da quest’anno potremo

> vedere i primi risultati *e che tutti gli attori coinvolti, in

> particolare gli operatori, daranno un enorme contributo e aiuteranno

> l’Amministrazione comunale a promuovere il territorio nel miglior modo

> possibile”.

> *In allegato, foto della cabina di regia e il video commento

> dell’assessora alla Promozione del territorio, Francesca Farini.*

> L’assessora Francesca Farini commenta la prima riunione della Cabina di

> regia sul Turismo

