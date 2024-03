Nasce la partnership tra Bauli e Tonitto 1939. Arrivano i nuovi gelati al gusto panettone, pandoro e croissant all’albicocca

(AGENPARL) – mer 13 marzo 2024 Bauli, azienda dolciaria veronese, e Tonitto 1939, azienda ligure leader in

Italia per il sorbetto e per il gelato senza zuccheri aggiunti, hanno

siglato una partnership che nel 2024 porterà importanti novità nel settore

frozen.

Dalla collaborazione tra le due storiche realtà italiane che realizzano

prodotti con ingredienti italiani e di qualità nascono i nuovi gelati al

gusto panettone, al gusto pandoro e al gusto croissant all’albicocca in un

pack moderno in cartoncino.

La categoria dei gelati si conferma infatti nel 2023 una delle più dinamiche

e con la maggiore crescita del Largo Consumo Confezionato un +11,9% rispetto

allo scorso anno. Inoltre portare brand di alto spessore in nuove categorie

si conferma uno dei drivers più efficace per creare valore proprio nella

categoria dei gelati.

Tonitto 1939 è l’azienda di gelati che sta crescendo di più in Italia, +93%

ottenuti negli ultimi quattro anni, e prima azienda di gelati insignita del

riconoscimento di Marchio Storico d’Interesse Nazionale dal Ministero dello

Sviluppo Economico.

Il gelato al pandoro è una rivisitazione della tradizione, in grado di

combinare la fragranza di vaniglia e l’antica arte del pandoro con un gelato

cremoso e rinfrescante. Per quanto riguarda il gelato al gusto di panettone

la ricetta è una vera e propria fusione di gusti, che mescola i sapori del

panettone tradizionale con frutta candita e uvetta all’interno di un gelato

della più classica tradizione italiana. Per il gelato al croissant

all’albicocca, Bauli e Tonitto 1939 insieme hanno reinventato la classica

colazione italiana in un delizioso gelato.

“L’obiettivo di Bauli è quello di espandere il proprio brand anche in altri

settori del food e il mondo frozen, in particolare il gelato, che da diverse

ricerche risulta essere consono ai nostri investimenti e strategia –

sottolinea Fabio Di Giammarco, AD di Bauli -. Per questo siamo

particolarmente soddisfatti di avviare insieme questa partnership e questo

nuovo progetto con Tonitto 1939, una storica family company di successo e

riconosciuta eccellenza in Italia e all’estero, e siamo convinti che possa

raggiungere grandi traguardi e stupire i consumatori che poi saranno

chiamati ad assaggiare i nuovi gelati.”

“Siamo orgogliosi di poter affiancare in questa nuova avventura un brand

come Bauli così consolidato e riconosciuto in Italia e nel mondo – spiega

Alberto Piscioneri, General Manager Tonitto 1939 -. Una collaborazione

prestigiosa che certifica quanto Tonitto 1939 abbia lavorato per aumentare

la propria reputazione e riconoscibilità sul mercato e ottenere risultati

sempre più di alto livello. I tre gelati che abbiamo prodotto e che saranno

disponibili dalla prossima estate uniscono la qualità e la passione di due

aziende che da sempre fanno puntano su qualità e italianità.”