(AGENPARL) – mer 13 marzo 2024 Comunicato stampa – Controlla i tuoi reni: aderisci allo screening della microalbuminuria

In occasione della Giornata Mondiale del Rene, Sabato 16 marzo 2024 nelle Case di Comunità di Treviglio e Martinengo, dalle 9.00 alle 12.00, saranno distribuiti i kit e i buoni per il dosaggio della microalbuminuria, con relativa provetta.

L’evento è organizzato e patrocinato dalla Fondazione Italiana del Rene (FIR) e dalla Società Italiana di Nefrologia (SIN). I Reparti di Nefrologia e/o Dialisi aderiscono al progetto “ Porte Aperte in Nefrologia ”, conducendo gratuitamente attività di screening (misurazione pressione arteriosa ed esame urine), distribuendo materiali informativi e invitando i soggetti positivi allo screening a successivi controlli nefrologici.

I nefrologi della ASST Bergamo Ovest, il dr. Carlo Taietti ed il personale della nostra S.C. Nefrologia e Dialisi che dirige, e il dr. Emilio Galli (Direttore del Distretto Bassa Occidentale, a cui la Casa di Comunità di Treviglio afferisce) saranno disponibili a spiegare ai cittadini l’importanza di effettuare questo screening gratuito .

Ricevuto il kit, nei giorni successivi, i pazienti riporteranno la provetta e il buono compilato al Centro Prelievi di una delle due Case di Comunità, con l’esame effettuato. Gli esiti saranno visibili poi sul proprio fascicolo sanitario.

8 REGOLE D’ORO

Prevenire le malattie renali è possibile; puoi cominciare seguendo queste semplici regole:

1. mantieniti attivo e in forma

2. controlla periodicamente i livelli di zucchero nel sangue

3. controlla periodicamente la pressione sanguigna

4. segui una dieta sana e bilanciata

5. mantieni un adeguato e regolare apporto di liquidi

6. non fumare

7. assumi farmaci solo sotto stretto controllo medico

8. tieni sotto controllo la funzione renale (azotemia, creatinina, esame urine), soprattutto se sei un soggetto a rischio

Controllare la pressione arteriosa ed effettuare pochi esami del sangue e delle urine costituisce un semplice strumento per una diagnosi precoce di tante malattie renali, fin da ragazzi. Per altre indicazioni consulta un nefrologo, che è il medico esperto della salute dei tuoi reni.

Rossella Prandina

Referente amm.va Comunicazione e Segr. Dir. Amministrativa

Asst Bergamo Ovest