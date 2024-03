(AGENPARL) – mar 12 marzo 2024 UMBRIA, ANAS: LAVORI SULLA E45 IN PROVINCIA DI TERNI

· per il risanamento profondo del piano viabile in prosecuzione dei tratti già risanati

· da domani sulla SS675 (Terni-Orte) interessati gli svincoli di Amelia e Narni/San Gemini

· da lunedì 18 marzo sulla SS3bis “Tiberina” interessato lo svincolo di San Gemini Nord

Perugia, 12 marzo 2024

A partire da domani, 13 marzo, saranno avviati alcuni interventi di manutenzione programmata sulle strade statali 3bis “Tiberina” e 675 “Umbro Laziale” (itinerario E45) in provincia di Terni, previsti nell’ambito del piano di riqualificazione e potenziamento della rete stradale Anas in Umbria.

I lavori riguardano alcuni tratti in prosecuzione dei tratti già risanati al fine di completare l’opera di riqualificazione avviata da Anas negli ultimi anni. Gli interventi consistono in particolare nel risanamento profondo della pavimentazione, compresa la fondazione stradale fino a oltre 60 centimetri di profondità, e la realizzazione di asfalto drenante al fine di innalzare gli standard di sicurezza stradale, migliorare il comfort di guida e prolungare la durata dell’infrastruttura nel tempo.

Nel dettaglio, sulla strada statale 675 “Umbro Laziale” (Terni-Orte) sarà interessato un tratto della carreggiata nord (direzione Terni) in prossimità dello svincolo di Narni/San Gemini. Il transito sarà sempre consentito a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre lo svincolo di Narni/San Gemini sarà provvisoriamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Terni. In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo di Narni Scalo/Capitone.

Il completamento di questa fase è previsto entro mercoledì 3 aprile.

Sempre sulla strada statale 675 “Umbro Laziale” (Terni-Orte) sarà interessato anche un tratto della carreggiata sud (direzione Orte) in prossimità dello svincolo di Amelia. Il transito sarà sempre consentito a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre lo svincolo di Amelia sarà provvisoriamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Orte. In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo di Montoro.

Il completamento di questa fase è previsto entro il 30 aprile.

Inoltre, a partire da lunedì 18 marzo, sulla strada statale 3bis “Tiberina” sarà interessato un tratto della carreggiata sud (direzione Terni) in corrispondenza dello svincolo di San Gemini Nord. Il transito sarà sempre consentito a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre lo svincolo di San Gemini Nord sarà provvisoriamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Terni. In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo di San Gemini Sud.

Il completamento è previsto entro sabato 11 maggio.

Filippo Bargelli

Direzione Comunicazione

Global Media Relation – Media Territoriali

Referente Toscana-Umbria-Marche

Via 20 Settembre, 33 – 06121 Perugia

http://www.stradeanas.it