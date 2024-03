(AGENPARL) – mar 12 marzo 2024 —————————————————————————

CONCORSO OPEN 2024

==================

ANNUNCIATI I VINCITORI DI CATEGORIA E LA SHORTLIST

—————————————————

MOSTRA: 19 APRILE – 6 MAGGIO 2024 | SOMERSET HOUSE, LONDRA

![](https://cdn.uc.assets.prezly.com/c9dfc046-0fb5-4bfc-acdc-e30d5b9690fc/-/format/auto/)

La World Photography Organisation è lieta di annunciare i vincitori di

categoria e i finalisti del concorso Open dei Sony World Photography Awards

2024, che premia le migliori immagini singole scattate nel 2023

L’edizione 2024 ha superato quota 395.000 candidature, provenienti da

più di 220 Paesi e territori. Il vincitore di ogni categoria riceverà in

premio attrezzatura fotografica digitale Sony e sarà in lizza per

aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento finale: il titolo di *Open Photographer of the Year*e un premio in denaro di 5.000 dollari.

Il vincitore assoluto del concorso Open sarà proclamato durante la

cerimonia di premiazione che si terrà a Londra il 18 aprile.

Successivamente, dal 19 aprile al 6 maggio 2024, una selezione degli scatti

dei vincitori e dei finalisti verrà esposta presso la Somerset House,

prima di essere spostata in altre sedi.

I dieci vincitori di categoria sono:

**ARCHITETTURA**

Ana Skobe (Slovenia) con la fotografia *Falling Out of Time*, che raffigura un faro stagliato contro un cielo limpido al crepuscolo:

una figura solitaria che, con le sue linee pulite e geometriche, contrasta

con il paesaggio costiero.

**FOTOGRAFIA CREATIVA**

Rob Blanken (Paesi Bassi) con la sua fotografia macro di cristalli di

aminoacidi B-alanina, L-glutammina e glicina, che mostra gli straordinari

colori e le incredibili texture di queste strutture complesse.

**PAESAGGIO**

Liam Man (Regno Unito) con *Moonrise Sprites over Storr*, uno scatto che cattura l’immagine della luna appena sorta e le luci di

alcuni droni che sorvolano la collina di Old Man of Storr, sull’Isola di

Skye, in Scozia. La fotografia è stata realizzata durante una bufera di

neve, poco prima che la luce della luna diventasse troppo intensa.

**LIFESTYLE**

Alvin Kamau (Kenya) con *Twende Ziwani (Let’s go to the Lake)*, uno scatto realizzato in studio e ispirato alla fotografia di moda, che

ritrae una modella in posa con lo sguardo rivolto oltre l’inquadratura.

**MOVIMENTO**

Samuel Andersen (Norvegia) con *Rider Getting Down and Dirty*, un’immagine ricca di azione, in cui un ciclista in mountain-bike

attraversa un tratto fangoso del percorso dei Campionati Nazionali

Norvegesi nel bike park di Hafjell, proiettando schizzi sull’obiettivo

della fotocamera.

**FOTOGRAFIA NATURALISTICA**

Ian Ford (Regno Unito) con *Caiman Crunch*, un potente scatto che ritrae un giaguaro mentre attacca un caimano sulla

riva di un fiume. Il fotografo ha seguito la preda mentre il giaguaro la

puntava, cogliendo il momento esatto in cui ha sferrato l’attacco.

**OGGETTI**

Toni Rinaldo (Indonesia) con *Coalition*, un’immagine che raffigura due sedie in una sala d’attesa e che spicca

per la sua composizione. I diversi colori delle sedie diventano una

metafora che rappresenta l’unione delle diverse culture nella società

indonesiana.

**RITRATTO**

Michelle Sank (Regno Unito) con *Zenande, Sinawe, Zinathi and Buhle at Sea Point Pavilion, Cape Town,*che ritrae un gruppo di adolescenti durante una giornata in piscina. La

fotografia rispecchia i cambiamenti a cui la città è andata incontro

dalla fine dell’apartheid e fa riflettere sul modo in cui la diversità

culturale e sociale viene ora celebrata.

**STREET PHOTOGRAPHY**

Callie Eh (Malesia) con *The Hand,*scatto che cattura un momento fugace di un corteo nuziale a Bhaktapur, in

Nepal. Lo sposo è quasi del tutto oscurato, si vede solo una mano che

saluta attraverso il finestrino dell’auto in transito.

**VIAGGIO**

Yan Li (Cina continentale) con *Between Calm and Catastrophe,*fotografia che raffigura un tranquillo villaggio galleggiante sulle acque

calme del lago Titicaca, in pieno contrasto con l’avvicinarsi di un

minaccioso incendio sulla vicina terraferma.

Quest’anno, il giudice del concorso Open è stato Daniel Blochwitz,

curatore del Foto Festival di Lenzburg, in Svizzera.

I vincitori assoluti dei concorsi Student, Youth, Open e Professional dei

Sony World Photography Awards 2024 saranno annunciati il prossimo 18 aprile

e vedranno le proprie opere esposte alla consueta mostra presso la Somerset

House di Londra dal 19 aprile al 6 maggio 2024. Per maggiori informazioni

su vincitori e finalisti, visitare il sito [www.worldphoto.org](http://www.worldphoto.org/).

**VINCITORI E FINALISTI DEL CONCORSO OPEN 2024**

**ARCHITETTURA**

Vincitore di categoria

Ana Skobe, Slovenia

Shortlist

Mark Benham, Regno Unito

Lim Chien Ting, Malesia

Marcelo Cugliari, Argentina

Sophia Li, USA

Markus Naarttijärvi, Svezia

Anna Rossetti, Italia

Yang Shu, Cina continentale

Chau Lun Shum, Hong Kong

Eng Tong Tan, Malesia

Hadriel Torres, Italia

Siu Hang Andrew Tsang, UK

Sheng Wang, Cina continentale

Huanzhen Yang, Cina continentale

Xiangsheng Zhang, Cina continentale

**FOTOGRAFIA CREATIVA**

Vincitore di categoria

Rob Blanken, Paesi Bassi

Shortlist

Laurence Cabantous, Francia

Elizabeth Casasola, Messico

Murray Chant, Nuova Zelanda

Jana Fašungová, Slovacchia

Alastair McLellan, UK

Margit Lisa Roeder, Germania

Hiromichi Shimizu, Giappone

Natalie Strohmaier, Germania

Yang Tongyu, Cina continentale

Rob Trendy, UK

Maciej Wróblewski, Polonia

Bin Yang, USA

Ann Zhulan, Ucraina

**PAESAGGIO**

Vincitore di categoria

Liam Man, UK

Shortlist

Marco Capitanio, Italia

Barry Crosthwaite, USA

Garrett Davis, USA

Filip Hrebenda, Slovacchia

Guangming Hu, Cina continentale

Charles Janson, USA

Li Jun, Cina continentale

Lisa K. Kuhn, USA

Juan Lopez Ruiz, Spagna

Ivan Padovani, Malta

Vladimir Tadic, Bosnia ed Erzegovina

Zhihe Yang, Cina continentale

Marcin Zajac, Polonia

**LIFESTYLE**

Vincitore di categoria

Alvin Kamau, Kenya

Shortlist

Sergio Attanasio, Italia

Anirudha (Robi) Chakraborty, USA

Tony Cowburn, UK

Argus Paul Estabrook, USA

Leo Huang, Taiwan

Philip Joyce, UK

Mahesh Pamidimarthi, India

Paul Robertson, Irlanda

Amy Sacka, USA

Rosella Tapella, Italia

Catherine Wang, USA

**MOVIMENTO**

Vincitore di categoria

Samuel Andersen, Norvegia

Shortlist

Matteo Baronio, Italia

Serkan Dogus, Turchia

Jelly Febrian, Indonesia

ChenYu Hsieh, Taiwan

Thusitha Jayasundara, Sri Lanka

Herman Morrison, Indonesia

Andrew Moss, UK

Ron Ratner, USA

John Studwell, USA

Frederic Volpato, Francia

Sarah Wouters, Paesi Bassi

F. Dilek Yurdakul, Turchia

Ryszard Zembrzuski, Polonia

**OGGETTI**

Vincitore di categoria

Toni Rinaldo, Indonesia

Shortlist

Petia Angelova, Bulgaria

Robyn Barron, Australia

Martina Ceravolo, Italia

Aleksandra Garbarczyk, Polonia

Ian Knaggs, UK

Tom Laszlo, Ungheria

Doris Mangalu, Repubblica Unita di Tanzania

Marcos Medina Garcia, Spagna

Daria Pietrasiewicz, Polonia

Oliver Sequenz, Germania

Natalie Strohmaier, Germania

**RITRATTO**

Vincitore di categoria

Michelle Sank, UK

Shortlist

Frederic Aranda, UK

Jonah Atkins, Canada

Jon Enoch, UK

Mark Harrison, UK

Lloyd Jonathan Wright, UK

Andreas Kanellopoulos, Grecia

Vladimir Karamazov, Bulgaria

Tetiana Nikitina, Ucraina

Maira Ray, Brasile

Tyler Schiffman, USA

Amadeusz Świerk, Polonia

**VIAGGIO**

Vincitore di categoria

Yan Li, Cina continentale

Shortlist

Matthew DeSantis, USA

Nicola Ducati, Italia

Wasiri Gajaman, Sri Lanka

Todd Kennedy, Australia

Setsuna Kurouzu, Giappone

Oscar Manso, Spagna

Cziráki Orsolya Boglárka, Ungheria

Alexandre Pietra, Svizzera

Joy Saha, Bangladesh

Azlan Shah Sahubar Naina Mohamed, Malesia

John Seager, UK

Tran Tuan Viet, Vietnam

Beatrice Wong, Hong Kong

—————————————————————————

NOTE PER LA STAMPA

SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS

Creati dalla World Photography Organisation e acclamati in tutto il mondo,

i Sony World Photography Awards rappresentano uno degli appuntamenti più

importanti per il settore fotografico internazionale. Aperti a tutti a

titolo gratuito e ormai giunti alla 17a edizione, gli Awards rappresentano un importantissimo sguardo sul mondo

della fotografia contemporanea e offrono agli artisti, sia affermati che

emergenti, la straordinaria opportunità di esporre il proprio lavoro. La

manifestazione, inoltre, rende merito ai fotografi più influenti al mondo

assegnando il premio Outstanding Contribution to Photography, che nel 2024

sarà conferito all’acclamato fotografo Sebastião Salgado. Il suo nome

va ad aggiungersi a quello di figure del calibro di William Eggleston, Mary

Ellen Mark, Martin Parr, Candida Höfer, Nadav Kander, Gerhard Steidl,

Graciela Iturbide, Edward Burtynsky e Rinko Kawauchi. Infine, ogni anno

nell’ambito della competizione si tiene, presso la londinese Somerset

House, una prestigiosa mostra in cui vengono esposte tutte le immagini dei

vincitori e dei finalisti. Gli hashtag da seguire sono

#SonyWorldPhotographyAwards e #SWPA2024. [worldphoto.org/sony-world-photography-awards-exhibition](https://www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards-exhibition)__

WORLD PHOTOGRAPHY ORGANISATION

La World Photography Organisation è un’importante piattaforma globale

dedicata allo sviluppo e alla promozione della cultura fotografica. I

nostri programmi e concorsi fotografici offrono preziose opportunità agli

artisti che si occupano di fotografia, contribuendo a stimolare il

dibattito attorno alle loro opere. I Sony World Photography Awards sono la

proposta principale della World Photography Organisation. Istituiti nel

2007, costituiscono uno dei più grandi e prestigiosi concorsi di

fotografia al mondo e celebrano i lavori di professionisti emergenti e

affermati, richiamando decine di migliaia di visitatori alle mostre di

diversi paesi. La World Photography Organisation è la diramazione

fotografica di Creo, che si occupa di realizzare iniziative e programmi di

tre settori: fotografia, cinema e arte contemporanea. Segui la World