Servizio Civile Universale, nuova finestra per fare domanda: 11-14 marzo 2024

A partire dalle ore 10.00 dell’11 marzo e fino alle ore 10 del 14 marzo 2024 il Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande al Bando per la selezione di 52.236 operatori.

L’opportunità è aperta solo «a chi non ha già avuto modo di presentare domanda per il Servizio Civile Universale».

La candidatura può essere inoltrata esclusivamente on-line attraverso il sito https://domandaonline.serviziocivile.it previo possesso della SPID.

Per i nuovi candidati verrà fissato poi un nuovo colloquio.

Anci Campania procederà comunque con i colloqui degli operatori volontari candidati nella prima e regolare sessione, così come sono stati calendarizzati e PUBBLICATI, con inizio 13 marzo 2024.

Verrà poi pianificata un’unica sessione suppletiva, aperta ai futuri nuovi candidati che faranno domanda di servizio civile nella sessione dell’11-14 marzo prossimi.

